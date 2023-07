Contrapunto entre Cristina y Macri por el gasoducto Néstor Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tildó hoy de “muy mentiroso” al exmandatario Mauricio Macri y le recordó que fue “el único presidente que se presentó a una reelección y la perdió”, en un extenso contrapunto público vinculado con el gasoducto Néstor Kirchner y la política energética argentina.

“Hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero. En cambio, Néstor Kirchner, pudiendo haber sido reelecto por amplísima mayoría, decidió no presentarse a la reelección”, escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, después de una serie de réplicas y contrarréplicas.

A primera hora de la tarde, la Vicepresidenta respondió al discurso del exmandatario Macri acerca del tiempo y los costos que demandaron la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y negó que haya habido aportes de importancia del Gobierno de Cambiemos para lograr la ejecución de la obra.

“Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, ironizó Cristina en su cuenta de Twitter, en alusión a una antigua confesión de la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas, sobre la forma en que crió a su hijo.

La Vicepresidenta detalló cómo fue ampliada la capacidad de producción y transporte de gas en el país entre 2003 y el 2015, período en el que “se instalaron 3.211 kilómetros de gasoductos troncales”, y lo comparó con los 53 kilómetros obtenidos durante la gestión del expresidente Macri, entre el 2016 y el 2019.

“Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón”, respondió Macri casi de inmediato.

Y agregó: “Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”.

Fue entonces cuando la Vicepresidenta replicó con un largo tuit en el que señaló: “Todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012. Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero”, remató Cristina Kirchner.

“En cuanto a mí, le recuerdo que no sólo fui la primera mujer electa presidenta, sino que además me reeligieron por el 55% de los votos. Y si ahora no pude presentarme como candidata fue porque los fiscales y jueces que juegan al fútbol en su quinta particular me proscribieron”, aseveró.

Además, le recordó que “en su fracasado intento reeleccionista llevó como compañero de fórmula a quien fuera el presidente de nuestro bloque de Senadores durante los tres gobiernos… Tan desastrosos no deben haber sido… ¿No ingeniero?”.

El cruce comenzó el domingo por la noche, cuando el expresidente Macri se refirió al acto inaugural del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que se realizó este domingo en Salliqueló.

“El gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares. En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”, dijo el exmandatario.

Pese a que reconoció que se trata de una “obra formidable”, Macri señaló que “por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales”.

Al respecto, Cristina Kirchner contestó: “Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”.

En contraste, reseñó que “entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”.

La Vicepresidenta resaltó también que, tras la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con sus 573 nuevos kilómetros, se podrá “incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas”.

Luego, el lunes por la tarde, el exmandatario volvió a usar Twitter para responder a la Vicepresidenta y señaló que no hubo necesidad de construir gasoductos durante su gobierno porque el anterior “nos había dejado sin gas para transportar”.

Macri indicó que durante su gobierno se recuperó “la producción de gas” y multiplicó “por cinco la actividad en Vaca Muerta”, razón por la cual “se volvió necesario un gasoducto nuevo”.

Y acusó que, durante los últimos dos años, “se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios”.

Para cerrar, el líder de Juntos por el Cambio pidió a la Vicepresidenta que “no se meta con mi madre” porque “fue una buena madre”.

> Con información de TÉLAM.

