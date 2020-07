Condenaron a los asaltantes de la financiera de Nueva Córdoba a prisión perpetua

El juicio por el trágico robo a la financiera de barrio Nueva Córdoba, ocurrido la noche del 16 de febrero de 2018, llegó a su fin esta tarde, con duras condenas para los cinco imputados. Con más de una hora de demora y con problemas técnicos en la trasmisión de la videoconferencia, la Cámara 8ª del Crimen, integrada por jurados populares, condenó a Diego Tremarchi (32), Ariel Murúa Rodríguez (43) y Ariel Gramajo (43) a cumplir una pena de prisión perpetua como coautores de violación de domicilio, robo doblemente calificado y homicidio doblemente agrabado, para “garatizar la impunidad (criminis causae) y por la condición funcional de la víctima, un miembro de la fuerza policial.

Se trata de los tres acusados que la noche del 16 de febrero de 2018 robaron el departamento del séptimo piso de la calle Rondeau 84, donde funcionaba una presunta cueva financiera. El atraco no salió como esperaban y en la huida, se tirotearon con la policía, matando al suboficial Franco Ferraro, de 29 años. En la balacera murieron los dos líderes de la banda, Ricardo “El Ciego” Hidalgo (62) y Ricardo Serravalle (54).

VER Habla el padre del policía asesinado: "Tuve miedo por mi familia, por eso no fui querellante".

Pasadas las 14.30, los acusados escucharon la lectura del veredicto desde el penal de Bouwer, por sistema de videoconferencia. El jurado estuvo de acuerdo con la calificación penal solicitada por el fiscal Hugo Almirón, durante su alegato.

En cambio, la condena dictaminada para los otros dos acusados, los hermanos Teresa y Miguel Ángel Mitre, fue mucho más severa que la solicitada por el fiscal. La Cámara 8ª los condenó a 13 años y cuatro meses de prisión (que podrán cumplirse en régimen domiciliario) por considerarlos participes necesarios de “violación de domicilio”, “robo doblemente calificado” y “homicidio doblemente calificado”. Teresa Mitre (69), era empleada del dueño de la financiera, Guido Romagnoli. Los Mitre son tíos abuelos de Tremarchi y ese fue el enlace con la banda, según quedó determinado en el fallo. Almirón había solicitado siete años de prisión para ellos.

El vocal presidente de la Cámara, Marcelo Jaime, dijo además que la resolución será enviada a la Justicia Federal, para que se investigue la comisión de “posibles delitos económicos” cometidos por el dueño del departamento, Guido Romagnoli. La misma copia será remitida a las fiscalías que investigan el robo de la pistola Glock 40 - 9 milímetros, que empuñaba Ricardo Serravalle al matar al policía. El fallo consideró esto como de una “gravedad institucional inusitada”, por lo que será además remitido al Gobierno de la Provincia de Córdoba para que capacite “de manera inmediata” a la fuerza policial en la actuación de casos complejos y en la intervención en “escenas criminales”.

ÚLTIMAS PALABRAS

La audiencia comenzó a las 9, con la última palabra de los imputados. El primero en hablar fue Ariel Gramajo. “La sociedad me conoce bien y sabe que no cometo homicidios”, dijo y continuó: “Lo malo que hice fue abrir cajas fuertes, lo acepto, pero nunca usé armas, fui porque me dijeron que el departamento iba a estar vacío y estoy muy arrepentido de haber aceptado eso a esas personas”. Más adelante, insistió varias veces: “Soy culpable, pero de querer robar”. Ya al final de su monólogo, Gramajo apuntó contra la Policía. Dijo que los únicos que robaron, aquella noche, fueron los uniformados, en referencia al “arma homicida”.

En la misma línea siguió Diego Tremarchi, el más joven de los imputados. “Condenarnos por criminis causae es una muerte en cámara lenta”, reflexionó y se desligó de la muerte del policía. “Si pasó lo que pasó, fue por que la Policía hizo una verdadera cacería, tiró sin voz de alto, no respetó protocolos”. Hizo referencia a la causa que investiga la desaparición de 72 armas reglamentarias del edificio de Jefatura y agregó: “El arma que yo tenía esa noche, me la vendió un policía”. También denunció que fue “picaneado” por miembros del grupo especial Eter. En otro pasaje, desligó a sus tíos abuelos, María Teresa y Miguel Ángel Mitre, acusados de ser los entregadores. “Yo le robé las llaves del departamento a mi tía, ella no sabía nada”, dijo.

Sentado a la izquierda de Tremarchi, Murúa Rodríguez tomó el micrófono y volvió a repetir su estrategia: negar que participó del robo. Mientras que los hermanos Mitre, con intervenciones breves, se habían deslindado del hecho.

Según se pudo saber durante el juicio, los asaltantes entraron “equipados y encapuchados” con armamento de altísimo poder de fuego, y encerraron a la pareja en el baño. Pero hubo un percance: alguien disparó dentro del departamento e hirió al dueño en una pierna. Eso motivó que un vecino llame a la policía.

Con cheques y otros efectos de valor, los asaltantes huyeron por ese edificio y por el contiguo. A la salida, algunos se toparon con los primeros efectivos policiales y con cientos de estudiantes que a esa hora iban y venían por los bares de Nueva Córdoba. Fue en ese cruce, dentro del edificio, que asesinaron al suboficial Franco Ferraro, de 29 años. Segundos después, dos de los pistoleros quedaron tendidos en la vereda al recibir balas policiales. Tanto Hidalgo como Seravalle eran célebres en el mundo delincuencial, habían pasado algunas temporadas en prisión.

