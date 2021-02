Chanti: "En la historieta infantil puedo liberar más mi creatividad"

“Los chicos son frescos, espontáneos, desopilantes. Entonces es mucho más divertido un niño que un grande”, dice Chanti (1970), el creador de Mayor y menor. Se refiere a los personajes de sus historietas y también a la infancia de la vida real.

Hasta fines de febrero, los cordobeses podrán recorrer la intervención del artista en el Córdoba Shopping. Los chicos se encontrarán con Tobi, Nacho, Facu, Café con leche, Pico Pichón y otros protagonistas de las historias de sus libros y publicaciones en revistas. “En la muestra es posible meterse dentro de la historieta o que lo personajes salgan”, le cuenta el autor por videollamada a ENREDACCIÓN.

Chanti es el sobrenombre de Santiago González Riga, el quinto de ocho hermanos. Aunque por ser “del medio” se reconoce imparcial en esto de ser mayor o menor, se interesó en contar el vínculo entre hermanos cuando nació su segundo sobrino y vio las reacciones del hasta entonces único bebé en la familia. Así surgió Mayor y menor hace dieciocho años como una página humorística semanal y, actualmente, es un éxito entre los pequeños lectores recopilado en dieciséis libros. “Para mí es muy fuerte el tema de los hermanos y es algo de lo que no se habla. Siempre se aborda la relación padres e hijos, incluso el síndrome del nido vacío cuando dejan la casa. Pero no se habla de que cuando te vas, también te alejás de tus hermanos. Yo lo viví muy intenso, porque se fueron yendo de a uno y cada vez había más espacio en la casa”, comenta quien de adolescente era el gracioso.

¿Qué es lo más lindo de tener hermanos?

Es muy fuerte la relación de hermano. Es alguien con quien compartís la parte más importante de tu vida, la infancia y adolescencia, todo tu crecimiento, y es quien más te entiende en el sentido de que ha vivido lo mismo que vos. Estuvieron desde el principio, siempre, como tu mamá y tu papá.

¿Por qué quisiste hacer personajes niños?

Porque me divierten muchos los chicos. Me gusta mucho la manera de pensar que tienen, espontánea. Los adultos ya estamos más formateados y si hay algo que no entendemos, nos fijamos en el diario o en Google, en cambio los chicos tienen sus propios razonamientos de lo que sucede en la vida y le dan la solución de acuerdo a lo que imaginan. Entonces me divierte la manera de pensar y de actuar. Me llevo muy bien con ellos, disfruto cuando me encuentro con chicos. Y la verdad, es muy entretenido un niño como personaje porque tiene esa frescura de decir cualquier cosa y uno no lo toma mal como si lo dijera un adulto. El chico lo puede decir y va a ser tomado bien, porque tiene esa inocencia. Hasta podés hacer críticas de algo y la gente se lo toma bien porque son chicos.

¿Te permite ser más irreverente?

Tal cual. Y más libre en los temas que puedo tratar.

"Me gusta mucho la manera de pensar que tienen los chicos, espontánea".

¿Te gusta que los personajes vayan creciendo, como Nacho y Tobi de Mayor y menor?

Es interesante. Lo que no quiero es que se hagan adolescentes, porque ya es otro tema. Es más complejo y tendría que conocer a los adolescentes de ahora, la manera de hablar, las palabras que usan. Pero igual me gusta que vayan creciendo, porque se va viendo el cambio de ellos. Si uno se fija en las historietas de ahora, Nacho ya no está tan celoso de Tobi, pero sí Tobi de Lola. Vino bien la llegada de la hermanita para cambiar un poco la dinámica y a mí me vino bien para ir variando la historieta. Incluso los padres van cambiando, por ejemplo ahora el papá está más pelado y se dejó la barba. Es lindo ver crecer a los personajes porque uno los siente más vivos.

¿Por qué creés que Mayor y menor se convirtió en bestseller?

Seguramente sea por la identificación. Muchos chicos y grandes se vieron en la historieta, se encontraron con situaciones cotidianas que pasan en sus casas. Porque Mayor y menor trata sobre lo que pasa todos los días en una familia y las pequeñas cosas que le pasan a los chicos, no trato temas muy complejos ni problemas mundiales. Eso ha hecho que la gente se identifique mucho con los personajes.

¿El poder de la historieta está en la combinación de texto e imagen?

Tanto un texto muy bien hecho como una ilustración bien hecha, tienen una riqueza increíble. Los chicos se meten fácilmente, porque tienen a flor de piel la imaginación y la historieta la permite. El dibujo y la secuencia ayuda para que sientan que ven a los personajes vivir, actuar, moverse, aunque en la historieta no se mueven. Incluso hay muchas cosas que la historieta no dice y que el niño completa. A mí me gusta mucho esa parte porque son una sucesión de imágenes y el chico se imagina lo que hay entremedio de cada cuadrito. Esa es la gran riqueza de la historieta. Es al contrario de lo que uno creería, que como está todo dibujado hay menos para imaginar, pero no, hay mucho.

¿A vos te preocupa más el texto o el dibujo?

Además de dibujar, me gusta contar historias. Es una pasión que tengo por contar, se me ocurren muchas historias. Y las dos cosas me gustan por igual. Por un lado estoy haciendo algo de más ilustración, como Criaturas, y por otro, cosas donde pesa más la historia, como La saga de los distintos.

"Es lindo ver crecer a los personajes porque uno los siente más vivos".

¿Cuál es el desafío de dirigirse al público infantil?

En la historieta para chicos puedo liberar más mi creatividad, puedo ser más imaginativo. Mayor y menor es la única más realista que tengo, en las otras pasa cualquier cosa, me permito hacer el juego de que salen de la realidad y se meten en la fantasía. En los chicos, todavía están más mezclado ambos mundos. Es muy lindo irse por esos caminos. Más que estar limitado como consideran algunos, para mí crear para chicos me abre más la cabeza. Ellos tienen tanta imaginación que podés ir para cualquier lado, es súper interesante. Me permite más libertad.

Cable a la naturaleza

Mientras se publica esta nota, Chanti está disfrutando de la montaña en su Mendoza natal. Empezó su carrera de humorista gráfico caminando Buenos Aires con una carpeta de proyectos bajo el brazo, pero en treinta años de oficio no trasladó su oficina. No pudo abandonar su provincia, primero porque le tiraban los afectos y luego, la posibilidad de conectarse con la naturaleza rápidamente no era negociable. “Agradezco la llegada de internet”, confiesa con una mirada alegre.

Por eso, además de niños, en sus creaciones la naturaleza también es protagonista. “Cuando descubrí que había tantos animales en Argentina que estaban en peligro de extinción y la gente no los conocía, me dieron ganas de difundirlos. Encima saliendo tanto a la naturaleza y viéndolos en vivo, me interesó mucho empezar a conocerlos y a diferenciarlos”, comenta quien trabajó más de una década en la Fundación Vida Silvestre y publicó recientemente La saga de los distintos, una ficción con animales de Sudamérica como personajes principales.

En la muestra los chicos van a ir descubriendo a los personajes ¿a esta generación de niñes les falta sorprenderse?

Creo que se sorprenden todavía. Quizá están muy aturdidos por el bombardeo de ofertas de entretenimiento que hay por todos lados. Pero si llevás a un chico a la naturaleza, se sorprende de las cosas más simples. Lo he reflejado en el último Mayor y menor: el padre mirando la inmensidad del paisaje y los chicos jugando con las piedras. A ellos les encanta experimentar con todos sus sentidos.

¿Te gusta estar en la naturaleza?

La naturaleza es mi cable a tierra. Yo soy un ser más solitario. Si me decís cuáles son mis vacaciones ideales, son en un lugar donde no haya nadie. Me pregunto: ¿por qué la gente tiene esa necesidad de amontonarse? Voy a destiempo de la gente para estar más tranquilo. Viví la montaña desde muy chico y me encanta. Me siento conectado con el verdadero mundo, porque vivimos en un mundo donde todo lo que nos rodea fue creado por el hombre. Es como un reality del humano, todo está inventado, desde las leyes al idioma. Pero cuando salís y ves que la tierra donde vivís no ha cambiado tanto, te das cuenta qué es lo que permanece siempre. Siempre pienso ¿cuántos amaneceres me pierdo por estar adentro de mi casa? En la naturaleza experimentás el sol, el frío, la noche, las estrellas, la tierra, ves las plantas y los animales silvestres.

PARA AGENDAR

Con Chanti, todo es posible

La exposición recorre la producción gráfica del autor, desde las ilustraciones de la serie Criaturas, La saga de los distintos —su creación más reciente—, y personajes como Café con Leche, Pico Pichón y los ya conocidos por todos Mayor y Menor.

La muestra tiene un planteo lúdico para recorrer en familia, en el que cada obra o conjunto de obras invita a participar a través de un cuento, un juego, la creación de un personaje o una historia. Se propone por soportes múltiples, como pantallas, ploteos, estructuras autoportantes, intervenciones, colgantes—. La experiencia toma todo el espacio del Centro Comercial, con intervenciones en ambas plantas, una de sus cúpulas, el patio de comidas y personajes que salen al encuentro a la vuelta de cada corredor.

Hasta finales de febrero, de domingos a viernes de 11 a 21 horas, y sábados de 11 a 22 horas.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.