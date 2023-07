Chaco: Una semana después, a 60 metros de donde cayó la avioneta con cocaína, encontraron más droga

A sólo 60 metros de dónde se accidentó una avioneta Cessna con 324 kilos de cocaína el pasado martes 18 de julio, personal de Gendarmería Nacional que custodiaba la aeronave encontró un bulto con otros 32 kilos de droga, abandonado entre unos arbustos. El hallazgo fue casual y, a raíz de su aparición, la Justicia ordenó un rastrillaje exhaustivo en la zona que circunda a la aeronave caída. El caso pasó de la Justicia Federal en Presidente Roque Sáenz Peña a la Justicia Federal en Resistencia.

El Cessna 210, modelo Turbo Centurion II, matrícula Boliviana CP-3123, se dio vuelta mientras intentaba aterrizar en un camino rural en cercanías del establecimiento “La Aurora”, en Avia Terai, a unos 200 kilómetros de Resistencia, en la provincia del Chaco. Según se estableció, la avioneta partió de El Trompillo en Santa Cruz de la Sierra con un plan de vuelo que marcaba un trayecto de 25 minutos hasta el aeródromo Río Negro, en Ascensión de Guarayos, cerca de Paraguay. De allí partió en un “vuelo privado” y estaba previsto que volviera un día después, pero cayó en Chaco con una carga de cocaína valuada en más de U$S 6.000.000.

De acuerdo a los datos de testigos que dieron aviso a la Policía del accidente, el hecho se produjo a las 15:45 del martes 18 de julio y los efectivos policiales llegaron 45 minutos después, a las 16:30. En el interín los dos tripulantes, con signos de haberse golpeado en el incidente, fueron rescatados por dos camionetas blancas que huyeron del lugar con parte de la carga. Una semana después parecen haberse esfumado, ya que no hay rastros de ninguno de los participantes, ni de los vehículos, ni de la carga. Tampoco se pudo determinar si Avia Terai era el destino final del vuelo o un punto de reabastecimiento.

Según informó la Policía de Chaco luego de la caída, no se encontraron rastros ni huellas de los ocupantes en el interior de la aeronave siniestrada. El avión parecía haber sido “limpiado” antes del escape. Se presume que como no había sangre, ninguno de los dos ocupantes sufrió heridas de relevancia. Pero esto tampoco está confirmado, a tal punto que se ordenaron peritajes más completos.

No se pudo determinar aún porque apareció ese bulto con droga en su interior a tan escasa distancia del avión. Todavía no se estableció si siempre estuvo allí o si fue puesto allí en algún momento entre el accidente y el hallazgo. Estaba envuelto en una bolsa de arpillera y en su interior había 32 paquetes identificados con una mano. En los primeros días, el avión fue custodiado por efectivos de la Policía Rural de Chaco.

La Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña ordenó que se labren las actuaciones correspondientes y que lo hallado sea trasladado al Escuadrón 1 “Roque Sáenz Peña” de Gendarmería Nacional, para su resguardo.

Por este hecho se generó un escándalo en Bolivia y la detención de tres personas vinculadas al avión. La avioneta hallada en Avia Terai había sido secuestrada en junio por parte de las autoridades bolivianas tras un vuelo sospechoso a Paraguay. El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, explicó entonces que el fiscal del caso decidió entregar la avioneta a los dueños luego de que distintos peritajes no arrojaran la presencia de droga en su interior. Sin embargo, a pocos días de haber sido restituida a su dueño, apareció volcada con un cargamento de droga en su interior. Por ello, Del Castillo apuntó contra el fiscal, dijo que se mandó a peritar la avioneta a donde no correspondía, y lo denunció penalmente.

LA DROGA

Pamela Micling, fiscal adjunta del Juzgado Federal de Sáenz Peña, precisó horas después del hallazgo a Diario Chaco que “había exactamente 10 bultos, con 30 panes en cada bulto. Y eran 10 bultos que estaban completamente cerrados”. Nueve de los paquetes de cocaína estaban identificados con el logo de una mano abierta. Los restantes llevaban el dibujo de un hombre con barba. Por cierto, estas imágenes son las marcas de la droga, indican el proveedor y la calidad.

Según se estableció luego, la mano abierta identificaría al clan Lobo – Lima, que tiene su zona de operaciones en los estados de Santa Cruz y Beni, en Bolivia, zona desde donde justamente partió el avión.

Este clan provee, de acuerdo a la información obrante en distintos casos judiciales, a traficantes colombianos y brasileños del Primer Comando de la Capital (POC), uno de los cárteles más poderosos y violentos de Sudamérica. La banda brasileña es la encargada de llevar la droga a Europa o Asia, que es, en general, el destino final. Para ello, utilizan los puertos argentinos de la costa del Paraná, o rutas que parten desde Uruguay. El cártel boliviano también proveería cocaína para abastecer al mercado argentino.

Respecto a los panes de cocaína con la imagen del hombre con barba no se pudo determinar a quién pertenecen. La Justicia no tiene un antecedente similar en Argentina. Si se pudo determinar que la imagen es de Dan Brandon Bilzerian, un jugador de póquer profesional, actor e influencer en Estados Unidos. Bilzerian es conocido como “el rey de Instagram”. El portal Infobae escribió que “el hombre es famoso en redes sociales por rendirle culto a los excesos que resultan, a la vez, íconos de la cultura narco: mujeres, dólares, autos de lujo y armas. En su feed publica las imágenes de su excéntrico modo de vida.

Avia Terai, el lugar donde cayó la aeronave, se encuentra estratégicamente ubicada en el centro de la provincia de Chaco, y en el cruce de las rutas nacionales 16 y 89. La ruta 16 la vincula al sudeste con Presidencia Roque Sáenz Peña (a 32 kilómetros) y al noroeste con Concepción del Bermejo y la Provincia de Salta. Mientras que la ruta 89 la conecta con Santiago del Estero. A su vez, desde Sáenz Peña, por la ruta 95, se enlaza con el noroeste de Santa Fe. También se encuentra dentro del margen de autonomía de vuelo del Cessna 210, Turbo Centurion II (Santa Cruz de la Sierra se ubica a 1300 kilómetros).

QUÉ DIJO LA NUEVA JUEZA DEL CASO

La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, expresó a Chaco TV que “hemos conectado a esta avioneta y el cargamento con una investigación que venimos llevando adelante hace más de un año”.

Apuntó que la investigación está “bajo una premisa que suele suponer que la droga viene de Bolivia y que toma como países puente Argentina, Uruguay y Paraguay para ser llevada al exterior”. Asimismo, destacó la importancia de analizar las similitudes de los aviones de los casos anteriores.

Dijo también que “existen vuelos clandestinos que traen su mercadería desde los países limítrofes hacia nuestro país para luego llevarlos a lugares como Europa o Asia”. Explicó que “se estableció que este vuelo era parte de las maniobras que se venían investigando en esta zona y por lo tanto se solicitó la unificación de ambas investigaciones”.

Finalmente, Niremperger no confirmó que la droga hubiera sido enviada por el clan Lobo – Lima desde Bolivia. “Presunciones hay muchas, pero no me podría apresurar a decir eso. Tenemos que analizar toda la investigación ya existente”.

QUÉ SE SABE

-Una avioneta Cessna con matrícula boliviana se accidentó al intentar aterrizar en un campo en la provincia de Chaco.

-El avión había partido desde Santa Cruz de la Sierra con rumbo a Ascensión de Guarayos, también en Bolivia. Luego partió de allí sin que se conozca plan de vuelo y apareció siniestrada en Avia Terai.

-Los dos ocupantes, un hombre y una mujer, habrían resultado con algunas heridas, ninguna de gravedad, pero fueron rescatados por dos hombres que se desplazaban a bordo de una camioneta.

-Ni el vehículo, ni los ocupantes fueron encontrados.

-Avía Terai es un punto geográfico con rápidas conexiones a las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

-La banda investigada, con asiento en Bolivia, provee a otras bandas.

-La Justicia Federal de Chaco investiga vuelos no autorizados sobre esa provincia desde hace tiempo.

-En Bolivia hay tres detenidos, entre ellos quien figura como propietario del Cessna 210, modelo Turbo Centurion II.

