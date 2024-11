[Causa Vialidad] CFK: “Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas como la que hicieron en Comodoro Py”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este miércoles una actividad en el partido de Moreno mientras la Cámara Federal de Casación Penal leía la sentencia en la Causa Vialidad. “No se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón (…) Como no me pueden dar una piña, hacen las cosas como la que hicieron hoy (por este miércoles 13 de noviembre) en Comodoro Py”, señaló junto a la intendenta Mariel Fernández.

“Hay violencia política cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer también”, sostuvo.

“No importa, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”, aseguró frente a unas 400 mujeres, capacitadas en la Ley Micaela García y que realizan el trabajo en los barrios, para la prevención de la violencia hacia las mujeres y disidencias.

La recorrida de la flamante presidenta del Partido Justicialista por Moreno también incluyó una visita al hogar municipal El Polaquito.

Más tarde, la expresidenta salió al balcón del Instituto Patria a saludar a un grupo de militantes que llevaba reunido allí desde la mañana.

El martes, en un documento público, CFK había fijado su posición contraria a la previsible sentencia: ¿Por qué me condenan “Los Copitos de Comodoro Py”? Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015. Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto”.

Agregó que “más claro aún fue el Dr. Rodolfo Barra en las conclusiones de su Dictamen Experto Legal presentado e incorporado a la “Causa Vialidad”. El actual Procurador del Tesoro de la Nación de Milei, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, ex Ministro de Justicia, integrante de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994 y uno de los más prestigiosos juristas de nuestro país, sostuvo: “De conformidad con la reforma introducida al texto constitucional en el año 1994 y la legislación vigente posterior a esa fecha, es el Jefe de Gabinete de Ministros quien ejerce la administración general del país y quien, por lo tanto, ejecuta el presupuesto de la Nación y sólo excepcionalmente dichas facultades son ejercidas por avocación por el Presidente de la Nación”.

Y por último, afirmó: “En conclusión, el Presidente es ajeno al ejercicio de la administración general del país, cuya competencia corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros. Sobre aquella gestión el Presidente tiene una responsabilidad política. La responsabilidad administrativa, civil y penal, corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros y a los demás ministros, en los términos del art. 102, CN.”

