Casting para actores cordobeses del Teatro Nacional Cervantes

El Teatro Nacional Cervantes convoca a participar hasta el 23 de septiembre inclusive al casting para hombres actores de entre 45 a 50 años para la obra Matar a un elefante, escrita y dirigida por Franco Verdoia, quien es oriundo de Las Varillas, provincia de Córdoba. Está previsto que la pieza se estrene en marzo de 2024.

CONDICIÓN EXCLUYENTE

Para este papel se buscan actores cordobeses nativos que actualmente residan en Buenos Aires, o actores que dominen de forma orgánica la tonada cordobesa. La autenticidad en la pronunciación y el manejo de la tonada es un requisito fundamental para el personaje, ya que es esencial para la trama de la obra.

La tonada debe ser notable y formar parte integral de la interpretación del personaje.

DISPONIBILIDAD PARA ENSAYOS

Los ensayos se llevarán a cabo durante los meses de noviembre y diciembre, de martes a sábados, con jornadas de 6 horas. Los horarios serán flexibles y podrán ser convenidos de acuerdo a las necesidades del elenco.

INSTRUCCIONES PARA EL CASTING

Grabar un video interpretando el siguiente fragmento de la obra mirando a cámara (plano medio / primer plano).

GALLARDO: Ni me hables. Tengo una amargura. Estoy con un quilombo serio en la comisaría. Me chorearon el arma reglamentaria. Me la chorearon anoche después del relevo. Con tanta mala leche que esta mañana apareció muerto un elefante. Hay un revuelo de la san puta porque el bicho amaneció con un tiro justo acá. (Se apunta la frente.) Vengo de ahí. El pobre bicho estaba volteado de lado con los ojos abiertos. Me miraba como si me quisiera decir algo. Tuve que hacer fuerza para no tirarme a llorar encima del animal. El gitano puteaba y yo con la mano tapando la cartuchera para que no se note el vacío. Desnudo me siento sin la pistola. ¿Sabés qué es lo que más me tiene amargado? Vos me conocés. A la hora de hacer justicia no me tiembla el pulso, yo te puedo matar a cualquier sorete humano. ¿Pero un animal? Un animal, jamás. Y mientras más palpaba el arma que no tenía, más me convencía de que el asesino de ese pobre bicho había sido yo. Esa idea, no me deja vivir.

Para participar

Enviar el video, foto y reel (en caso de contar con uno) a: castingmataraunelefante@gmail. com

Hasta el 23 de septiembre inclusive.