Carlos Paz: El Frente Cívico denuncia que la interna Avilés – Llaryora perjudica a los habitantes de la ciudad

El Frente Cívico de Villa Carlos Paz (FC) advirtió este miércoles que la interna entre el intendente Esteban Avilés y el gobernador Martín Llaryora, por la contaminación del Lago San Roque, “perjudica al pueblo de Villa Carlos Paz” y reclamó “superar los egos personales”.

A través de un comunicado de prensa, que lleva la firma del Tribuno de Cuentas, Gustavo Molina, y el legislador provincial, Walter Gispert, el Frente Cívico dice que “la situación actual del Lago es de vieja data, el peronismo gobierna la Provincia hace 24 años, Avilés controla el Municipio hace 12 años y la situación del San Roque sólo empeoró en este tiempo”.

Agrega en ese sentido que “quienes administran los bienes públicos deben priorizar a los ciudadanos dejando de lado los egos personales. Esta pelea Avilés – Llaryora tiene un solo perjudicado: El Pueblo de Villa Carlos Paz”.

Señala el documento del FC que “nos vimos sorprendidos por una declaración del intendente de la Ciudad responsabilizando al actual Gobierno de la Provincia de Córdoba de la falta de solución a la contaminación del Lago San Roque. Sorprende porque en el año 2016 Avilés decidió sumarse al Proyecto del gobierno peronista de Juan Schiaretti, rompiendo el contrato Político-Social que lo llevó al Gobierno Municipal en el 2011″.

Plantea que “este acuerdo, que desde el Frente Cívico denunciamos, se consolidó en 2019 con la candidatura a legislador provincial en las listas de Unión por Córdoba y posteriormente con el nombramiento como presidente de la Agencia Córdoba Turismo, con nivel de Ministerio, durante los cuatro años del último gobierno de Schiaretti. Esta Alianza entre Avilés y Schiaretti monopolizó el poder político de Carlos Paz entre el año 2019-2023, y en ese periodo, Avilés desde su lugar en el Gobierno Provincial, no se expresó nunca públicamente sobre el problema de contaminación del Lago y mucho menos responsabilizó a la Provincia. Es decir, con su silencio, avaló la inacción de la Provincia”.

Luego recuerda el resultado electoral del pasado 25 de junio de 2023 y apunta que “seguramente Llaryora sintió el impacto de la pobre perfomance electoral en Punilla, donde sus listas de legisladores provinciales y Tribunal de Cuentas fueron derrotadas”.

En esa línea, explica que “Llaryora, en su afán de conformar un partido único, utiliza el presupuesto Provincial para tentar dirigentes de la oposición con cargos públicos, para conformar el Partido (del Presupuesto) Cordobés. Carlos Paz no es la excepción, y Avilés parece no aceptar esta decisión del ahora ex aliado, y ahora resolvió confrontarlo sosteniendo que la provincia es la única responsable del estado del Lago”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

