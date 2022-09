Biocombustibles, subsidios y cajas de jubilaciones: Fuerte reclamo de Schiaretti, Perotti y Bordet

Los gobernadores de las provincias de la Región Centro, Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) pidieron este miércoles, una distribución equitativa de los subsidios al transporte y plantearon la necesidad de elevar al 20% el corte de biocombustibles para potenciar la producción regional y dar respuesta a la coyuntura energética.

Ambos puntos forman parte de la agenda de trabajo para la Región Centro que acordaron los mandatarios peronistas en el auditorio del Centro Cívico cordobés. La otra particularidad de la reunión, es que los tres gobernadores conducen distritos con primacía de una estructura productiva agropecuaria, industrial y exportadora, y representan al peronismo de una región que es el corazón electoral de Juntos por el Cambio (JxC).

Durante el conclave se destacó la vocación de las tres provincias por continuar la integración como parte de una región que es el 10% de la superficie del país, tiene el 19 % del total de la población nacional, representa el 25 % del PBI nacional y expresa casi el 40 % del total de las exportaciones.

Así, dicen, se busca “profundizar la labor conjunta para mejorar las condiciones de competitividad, optimizar las herramientas sociales y económicas y reforzar los lazos culturales”, marco en el que se firmaron una serie de acuerdos en las que los gobernadores se comprometieron a un conjunto de propuestas y reclamos conjuntos.

Entre esos puntos se destacó solicitar al Gobierno nacional la distribución equitativa de los subsidios de transporte, la inclusión del uso y producción de biocombustibles al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, elevando el corte del 12,5% actual al 20%, y promover la incorporación plena de la provincia de Córdoba a la Hidrovía Paraná-Paraguay, a partir de su condición de ser una de las principales provincias productoras de cereales y oleaginosas y de asiento del complejo industrial asociado.

Perotti expresó la necesidad de “plantear nuevamente y en forma conjunta y enérgica un reclamo para la distribución de los subsidios de una manera equitativa”, al señalar que “vivir y producir en el interior no puede ser más caro” que en el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

“Se tiene que revertir esa diferencia enorme en el trato y en los costos de las prestaciones de los servicios y particularmente en la que se da en la distribución de los subsidios al transporte”, afirmó el mandatario santafesino al retomar un reclamo que las provincias vienen esgrimiendo hace meses.

En el mismo sentido Bordet, señaló que las asimetrías entre regiones “en el transporte es perfectamente clara: con comparar cuánto sale un boleto de transporte urbano de pasajeros en cualquier ciudad de nuestras tres provincias y cuánto en Amba, la duplica o más que duplica en muchos casos y esto es lo que debe corregirse en un verdadero federalismo”.

A su turno, Schiaretti pidió “acabar con la historia de las inequidades” al entender que “no puede ser que el AMBA se lleve el 85% de los subsidios al transporte y el interior solo el 15%, para lo cual planteo usar “parámetros objetivos, como es la cantidad de unidades de trasporte, kilómetros recorridos o pasajeros transportados.

Otro de los puntos que generó coincidencias fue el reclamo a la Nación de al menos mantener el corte del 12,5% de biocombustibles y comenzar a analizar la posibilidad de elevarlo hasta el 20%.

Perotti dijo que eso sería “una señal muy clara y contundente de que la industria ha podido entregar en tiempo y en forma y con la calidad requerida” la producción. “Esto nos alienta a pedir que ese 12,5% se eleve al 20% en pleno y total convencimiento de la capacidad de producción, de entrega que tienen nuestras empresas, que podamos estar generando en la Argentina una alternativa sustentable a la producción de los combustibles fósiles”, subrayó el mandatario santafesino.

Por su parte, Bordet entendió que los biocombustibles “representan una posibilidad de hacer frente a las demandas energéticas de este año y que habrá en el futuro. Ahora es necesario, ir a generar una masa crítica que abarque no solo a las tres provincias sino que se haga extensiva hacia las otras productoras de biocombustibles para sentar justamente una posición que fortalezca la inclusión”.

En otro punto de agenda, a instancias del planteo de Santa Fe y Entre Ríos de integrar a Córdoba a las provincias de la Hidrovía Paraná-Paraguay, Schiaretti consideró que se trata de “una cuestión estratégica formar parte plena de la conducción y de la administración” del sistema logístico.

En el mismo sentido, afirmó que “Argentina precisa que se haga el corredor bioceánico para tener acceso al océano del comercio del Siglo XXI en el Pacífico” en una estrategia a la que ya trabajan las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, por las que podrían desplegarse los corredores.

En esa estrategia, los gobernadores acordaron trabajar en “salir juntos al mundo” en futuras misiones comerciales con una guía única de oferta exportable de la Región Centro, que contiene más de 4600 empresas de las tres provincias” y en la que coincidieron tendrá una participación creciente la economía del conocimiento.

Así se buscará aprobar el cronograma, objetivos y agenda institucional a desarrollarse en la misión comercial a Singapur y Vietnam que se llevará a cabo del 9 a 19 de noviembre próximos.

Finalmente, Schiaretti fue el encargado de presentar el reclamos de las tres provincias -que no transfirieron sus cajas de jubilación- y que “por ley el Estado Nacional tiene que pagar parte del déficit de esas cajas, así como el Estado nacional se hace cargo de todo el déficit de las cajas que han transferido. Las tres provincias de la Región Centro no hemos transferido las cajas de jubilación, no puede ser que estemos recibiendo los recursos que corresponden a valores del año 2019, con todo lo que aumentó la inflación en estos tres años. Es indudable que estamos recibiendo muchísimo menos de lo que tendríamos que recibir”.

