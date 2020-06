Apoyo peronista a la nueva extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio

El albertista Movimiento Barrial Peronista (MBP) expresó ayer su “total apoyo a la decisión política del presidente Alberto Fernández de extender el Aislamiento Social Obligatorio hasta el 28 de junio”.

Dice, a través de un comunicado de prensa, que “esta medida tanto desde lo político como desde lo sanitario ha demostrado ser exitosa, ya que gracias a esta decisión hoy, en el país, no colapso el sistema de sanitario; colapso que por cierto si hubiera acontecido hubiera provocado que miles de argentinos murieran sin poder tener acceso al sistema de salud para ser atendidos como corresponde”.

Agrega más adelante que “no sólo reivindicamos el trabajo llevado adelante por el presidente de la Nación, sino también el que llevó adelante el ministro de Salud, Gines González García con su equipo de profesionales, en el que debemos destacar a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti”.

Considera el MBP que conduce el dirigente Gustavo Bartolomeo, que “tomaron la decisión correcta de poner el país en cuarentena en pos de fortalecer el sistema público de salud sin escatimar en recursos. No hay mejor reflejo de eso, que la decisión de construir y terminar en tiempo récord 12 hospitales modulares en distintos puntos del país. Por eso, desde el principio coincidimos y apoyamos la posición del presidente de poner la salud antes que todo. Sigamos juntos haciendo este esfuerzo y no dejemos que la operación minoritaria de algunos grupos de poder que no tienen como fin cuidar la vida de los argentinos, triunfe”.

OTRAS ACTIVIDADES

El MBP mantiene sus actividades de apoyo a merenderos de distintas seccionales de la ciudad. El fin de semana, fueron repartidos módulos alimentarios y kits de alcohol en gel y barbijos.

"Estamos preocupado por la situación social que se vive en muchos barrios por eso hemos tomado la decisión de ampliar nuestro ayuda social a distintos barrios de la ciudad , sabemos que el presidente está tratando de que la ayuda llegue a todos, algo que estamos seguro que va a pasar, pero mientras la misma va llegando como organización peronista tenemos la obligación política de estar presentes en la mayor cantidad de barrios que podamos, ayudando a que le gente pueda sobrellevar está crisis de la mejor manera posible", afirmó Bartolomeo en el documento de prensa.

Por último, el MBP adelantó que trabaja en la puesta en marcha de su Instituto de Formación Política, “para capacitar y formar a los militantes del espacio y ofrecer a la sociedad charlas sobre distintas temáticas de interés público” y para inaugurar, apenas se ingrese en la fase 5 de la cuarentena, el local propio del espacio.

