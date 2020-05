Andrés Nocioni: "Algún equipo intentará llevarse a Campazzo a la NBA"

“Pienso que el Madrid con Facundo (Campazzo) va a tener que escuchar este verano llamadas de la NBA. De parte de su agente, Claudio Villanueva, o de alguna institución que lo quiera, creo que algún equipo va a intentar darle la vuelta a la situación y llevárselo a la NBA, esa es la realidad", afirmó Andrés Nocioni en una nota con el Diario AS.

Esta temporada, hasta el fatídico virus, Campazzo demostró que es el jugador más dominante del continente europeo. En Estados Unidos siguieron su evolución, y se ha informado del interés de “bajo a moderado” de los Dallas Mavericks de Luka Doncic, como también de San Antonio Spurs para llevarlo a la mejor liga del mundo.

"Me parece, además, que el Madrid va a tener que entender que va a ser un salto que él va a desear. No es fácil que los jugadores tomen la gran decisión de Sergio Llull, no todos tienen esa mentalidad de quedarse en Europa como ha hecho Sergi. Facundo siempre vio la NBA como una posibilidad, desde muy chico se ilusionó. Él no va a empujar para irse, pero las circunstancias van a hacer que estudie la posibilidad”, sumó "Chapu".

La cláusula de rescisión, la bajada del límite salarial que se avecina en la NBA y que la agencia libre se retrase dificultan bastante un salto inmediato de Campazzo a Estados Unidos. “Va a ser un verano complicado para todos, para Europa y para la NBA, por las fechas, pero para mí va a pasar que Facundo va a tener ofertas y algunas ideas dando vueltas por ahí”, afirma Nocioni.

“Para el Madrid sería una pérdida deportiva muy grande, si sucede, que está por ver, claro, aunque también habría una importante compensación económica para el club y la vida seguiría circulando. Cuando me fui del Baskonia (en 2004) muchos pensaban que el equipo no se iba a recuperar y terminó jugando cuatro Final Four seguidas, cuatro".

"En el Madrid me retiré (en 2017) y en la siguiente temporada (2018) ganó otra vez la Euroliga. Luego se marchó Doncic... Las pérdidas pueden ser importantes y duelen, pero siempre vendrán otros momentos, cosas buenas, los procesos naturales de la vida", concluyó el "Chapu".

