Ana Robles: “Las mujeres como compositoras hemos sido víctimas de violencia de género”

Para Ana Robles, haber ganado el “Concurso Iberoamericano 100 años del nacimiento de Chabuca Granda” tiene el valor de reivindicar el lugar de la mujer en la composición musical. Sin saber género, edad o nacionalidad de la artista, el jurado eligió su vals “Cielo y serenata” como el mejor de la edición. “Me pareció una hermosa coincidencia y, además, muy simbólico que haya sido elegida una compositora”, le cuenta la pianista a ENREDACCIÓN.

“No hago mi música para que gane o pierda un certamen. Este concurso me inspiró a hacer la canción, pero más allá de cuál fuera el resultado, pensaba lanzarla como single. Entonces la preparé para eso”, cuenta quien fue elegida entre 357 propuestas. El jurado buscaba un tema que representara la música de la gran compositora peruana desde una mirada actual, y en el de Ana encontraron recuerdo y originalidad. “También me dijeron que la letra hablaba muy bien de tres puntos importantes: la mujer; la conexión con su tierra y las costumbres; y la conexión de su canciones con la cultura de habla de hispana”, explica la artista. Confiesa que la noticia no la sorprendió demasiado, pues confía en sus más de veinte años de experiencia escribiendo canciones. “Debe ser la número sesenta que compongo y me gusta mucho cómo quedó. Sé que está bien hecha, la construcción que tiene”, comenta quien tiene tres discos editados, Los duendes del agua (2005), Pedacitos de sol (2014) y Sabe el viento (2019).

Ana creció en La Rioja escuchando a la creadora de “Fina estampa” o “Piel Canela”, fue parte del entorno musical de su infancia junto a Mercedes Sosa y Astor Piazzolla, entre otros. Por eso, contaba con material para inspirarse. “Además, Chabuca le canta a su tierra desde un lugar que trata de retener ese imaginario de su tierra, las costumbres que prácticamente va desapareciendo. Eso es algo que con lo que me identifico”, y pone de ejemplo parte de la letra de “Cielo y serenata”: “Siento la distancia / Que va hundiendo el eco / De los elegantes / Cascos contra el suelo / Yéndose con ellos / Todos los ayeres, / La Ciudad de Reyes”. “Esa imagen me resulta hermosa. Es muy de Perú pero que se va perdiendo”, sostiene y agrega que piensa sus composiciones como el guión de una película. “Es una forma de ubicar al que escucha donde nunca ha estado. Para lograr eso, una tiene que ir contando pequeños detalles que son los que van quedando a largo plazo en la memoria del oyente”, dice con su voz suave.

Invisibles

Ana toca el piano desde los cuatro años y, más allá del notable talento de sus comienzos, no se sintió una niña prodigio. Estudió música clásica y completó su formación en música popular y jazz. Con su trabajo llegó a otros países, como Inglaterra, y sus canciones han sido interpretadas por reconocidos artistas nacionales e internacionales. “He viajado y escuchado mucha música que he ido absorbiendo, mi playlist incluye todo el mundo y diferentes épocas. Sin embargo, a la hora de escribir hay un ADN que una no pierde. Siempre parto del mismo los aire, ritmos del folclore y la música argentina, a pesar de tener otros timbres u otras maneras de crear la música, como momentos de improvisación más del jazz o texturas instrumentales de la música clásica, como las cuerdas y madera en formato de cámara”, describe.

Asegura que componer es tomar decisiones, por eso es difícil que la mujer sea aceptada en ese rol, “que sea quién resuelve qué se va a decir, qué va a pasar en el escenario y sea la que cuenta el 1,2,3,4 para arrancar un tema”. Si bien en el último tiempo esta situación se viene revirtiendo, por ejemplo a partir de Ley de Cupo Femenino, según su experiencia es poco frecuente encontrarse con compositoras, incluso en programas académicos donde se aprende leyendo a varones. “Durante muchos años, las mujeres en la composición y la creación han sido víctimas de violencia de genero. No incluir a las compositoras, las va invisibilizando, matando intelectualmente. Es el hecho de sacarlas del mapa, de la historia, de lo que se cuenta, de lo que se reconoce. Mujeres en la música hay muchísimas” y cuenta que está empezando a descubrir nombres, en particular dentro del piano clásico y el jazz.

Entonces con Chabuca dice tener en común el continuar haciendo música más allá de cualquier circunstancia. "Es lo que nos mantiene vivas. No hay otra forma, es algo que si una no hace, se muere psíquica o espiritualmente, te volvés anémica espiritual. No es que tenés opción de no hacerlo, ese llamado interno es más fuerte que una, por eso le ponés tantas pilas. Yo he cambiado de ciudad no sé cuántas veces para seguir haciendo lo que hago”, sostiene la riojana instalada en Alta Gracia desde hace unos años.

PARA AGENDAR

El single saldrá el miércoles 14 de octubre.

Para escucharlo se puede pre-guardar la canción y tenerla disponible en distintas plataformas como Spotify, ITunes, Apple Music o Deezer.

Cultura en el Patio

Ana Robles junto a Numen Cuarteto de Cuerdas

Viernes 9 de octubre, a las 21 horas, gratis a través de las cuentas oficiales de la Agencia Córdoba Cultura: Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

