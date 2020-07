Alberto Fernández sobre el rescate de Vicentín: "Soy muy respetuoso de la propiedad privada"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la decisión de su Gobierno de rescatar a la empresa Vicentin se sustenta en la necesidad de "preservar a un operador muy importante para la economía argentina" y admitió haber tenido una "percepción errada" acerca de la mirada de algunos sectores sobre lo que ocurrió con la firma cerealera.

"Yo creí que la situación estaba mucho más asumida porque estábamos recuperando una empresa importantísima; me acusaron de cosas horribles, bueno vamos a ver cuáles son las propuestas", expresó el Presidente, quien ironizó que, si sus intenciones fueran sólo expropiar, "no hubiese pensado en una empresa en quiebra".

En una entrevista con FM La Patriada, el mandatario defendió su decisión de ir al rescate de la empresa Vicentin porque es la "primera agroexpotadora del país" y agregó: "estoy preservando la continuidad de un operador muy importante para la economía argentina y para que eso no se siga transnacionalizando".

"Yo me equivoqué con el tema Vicentin, porque pensé que la situación de crisis (de la empresa) estaba más asumida y que cuando anunciáramos su intervención todos iban a festejar", admitió.

En esa línea, reveló que en un dialogo que tuvo con el CEO de la cerealera, Sergio Nardelli, éste le reconoció su imposibilidad de recuperar Vicentin. "El señor Nardelli, me dijo a mí 'perdi mi empresa, yo ya no la puedo recuperar'", contó el mandatario en la entrevista.

"La verdad, lo que me propuse es salvar una empresa, que es un empresa de referencia en un mercado estratégico para la Argentina. Parado no está, seguimos trabajando. Lo que no quiero, es generar un conflicto. No quiero vivir en un país donde cada decisión que se toma es un Boca-River", dijo.

En ese sentido, aseguró que "soy muy respetuoso de la propiedad privada", pero al mismo tiempo resaltó la millonaria deuda que tiene la cerealera con el Banco Nación y dijo no saber si es una solución "andar con una chequera expropiando, creo que no. La Argentina necesita tomar estos temas con un poquito más de seriedad y no dejarse llevar por locuras ideológicas. Si uno tuviera detrás de esto un sentido ideológico, estaría pensando en nacionalizar el mercado cerealero”.

"Me dicen `sos un chavista que quiere expropiar`. Si yo quiero expropiar, no expropio una empresa en quiebra, expropio una floreciente", dijo y fundamentó su decisión en la necesidad de que "el Estado nacional tenga una empresa de referencia" en un mercado estratégico para el país.

--

