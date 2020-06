Adhirió a una supuesta moratoria municipal, pagó 53.272,75 pesos en 12 cuotas, y resultó un fraude

Apenas recibió un e-mail con una oferta de adhesión a una moratoria impositiva de la Municipalidad de Córdoba, Vanina siguió una serie de pasos básicos para corroborar que se no se tratara de un fraude, pero igual fue estafada. “No es la primera vez que hago operaciones online, nunca tuve problemas, pero siempre tomo una serie de recaudos. Lo primero que vi, fue que el e-mail en el que me ofrecían la moratoria parecía real y como las moratorias son habituales en tiempos de crisis como este, pensé que no era nada descolgado. A eso le sumé que debía el impuesto inmobiliario desde 2018”.

La mujer fue al enlace del e-mail y miró que en la ventana de navegación dijera https:// (que quiere decir sitio seguro); observó que la estética fuera la de la Municipalidad de Córdoba; no le llamó la atención que el link para pagar estuviese vinculado a Mercado Pago, ya que la comuna cordobesa tiene a ese canal como una opción de pago virtual; y leyó el nombre del director de Recursos Tributarios al pie del e-mail, Hernán Javier Erquicia. Entonces, fue a Google, buscó ese nombre, y efectivamente, comprobó que era funcionario municipal. “Todo parecía real, así que después fui siguiendo los pasos”, le contó a ENREDACCIÓN.

El caso de Vanina (de la que no se revela su apellido) no sería el único de acuerdo a las fuentes municipales que pudo consultar este medio y a lo que publicó el domingo el diario La Voz del Interior, que indica la existencia de, al menos, otros tres hechos similares.

De acuerdo a la documentación a la que pudo acceder este medio del caso de Vanina, ese primer e-mail que enviaron el o los estafadores tenía una imagen del intendente Martín Llaryora y los siguientes datos en su encabezado:

De: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA <admin@moramuni.info>

Enviado: sábado, 16 de mayo de 2020 19:02

Asunto: Moratoria Municipal Extraordinaria al 50% del Total de Deuda - Para Automotores, Inmuebles y Comercios.

Abajo, encabezado y fecha: “Cordoba, 17 de Mayo de 2020”.

Y a continuación el texto:

Estimado Vecino y Contribuyente Cumplidor:

Nuestro intendente municipal Martin Llaryora junto a este equipo de trabajo, deseamos comentarte que estamos todos viviendo una época difícil de gran incertidumbre y angustia ante una crisis sanitaria y económica global sin precedentes, con una importante caída en los ingresos personales de la población y en consecuencia una merma considerable en los recursos tributarios municipales.

Esta crisis pone a prueba nuestra capacidad de adaptación y nuestra habilidad para trabajar juntos en equipo. Es por ello que hemos implementado una Moratoria Municipal Extraordinaria al 50% de los importes de deuda original y solo para los rubros Automotor, Inmuebles y Comercios con posibilidad de pagar a través de MercadoPago hasta en 12 cuotas sin interés.

Por tal motivo y a los efectos de que puedas cumplir con tus obligaciones tributarias habituales, es que te invitamos a aprovechar esta excepcional oportunidad por única vez y solo para deudas de los RUBRO AUTOMOTOR, INMUEBLES Y COMERCIOS, para en una segunda etapa hacerlo extensivo a todos los tributos municipales.

Para realizarlo deberás acceder mediante la aplicación que se adjunta en botón de acceso, identificado más abajo, descargando el cedulón por los periodos que desees abonar y luego continuar con la carga en la app proporcionada a tal efecto.

Luego indicaba un botón dónde realizar el click o sino, “puede copiar y pegar la web de la moratoria en su navegador https://municba2.info .

Y finalizaba diciendo:

Vaya nuestro agradecimiento, por tu gran colaboración y esfuerzo en el cumplimiento por mantener tus obligaciones al día y vamos a seguir trabajando, con todo nuestro compromiso y energía, para superar esta difícil situación social. Muchas Gracias.

Cr. Hernán Javier Erquicia

Director General

Direccion Gral. de Recursos Tributarios

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA.

Toda la operatoria, a partir de allí, le fue resultando normal. Ingresó al enlace que detallaba el e-mail (http//:municba2.info). Colocó los números identificatorios de su inmueble, que consiguió desde una ventana embebida en la misma página fraudulenta. Es decir, lo hizo ingresando al sitio del Portal Tributario de la Municipalidad, algo que los sistemas de seguridad del municipio no detectaron. "Se podía ver la deuda que tenía, todo. La deuda era de los períodos que yo sabía que no había pagado. Así que, si tenía alguna duda, ahí me la saqué”.

Le dio los datos a su marido para que efectuara el pago, porque el lunes 18 tenía que hacer otras tareas, y el hombre completó el pago. Escribió los datos de la tarjeta asociada a Mercado Pago, y desembolsó los 53.272,75 en 12 cuotas.

A las 15.44 de ese mismo día, recibió la confirmación vía mail del pago que había realizado.

El encabezado mostraba una extraña licencia “Muni online – Admin”:

De: MUNI ONLINE - ADMIN <admin@moramuni.info>

Enviado: lunes, 18 de mayo de 2020 15:44

Luego el texto indicaba:

"Estimada: Se recibió el pago en Moratoria por un total de deuda registrada, incluido el 2018/04 al 2020/003, conforme a cedulón (…). Recuerda que la actualización de la base de datos puede demorar hasta 10 días hábiles administrativos. Conserva el comprobante de MDP, como recibo del pago realizado. Muchas Gracias.

Atte.

Sergio Argis

Depto. Web MuniOnline”

Inmediatamente, se inquietó. La sorprendió que dijera que tardaría 10 días en impactar en la base de datos.

Buscó el nombre de Sergio Argis, el firmante, en el buscador, y no figuraba en ningún lugar. Entonces, preocupada, llamó a la Municipalidad, donde una empleada le informó que la moratoria no existía. “Hay varias quejas parecidas a la suya, nosotros no tenemos nada que ver. La Municipalidad ha hecho la denuncia oportunamente”, le dijeron.

“No entiendo todavía porque no hicieron una denuncia pública si ya había gente a la que le había pasado. Si hubieran avisado, no me habrían estafado en 53 mil pesos”, asegura Vanina.

La mujer ya realizó la presentación judicial por vía electrónica ante la Unidad Judicial especializada en cibercrimen. Es la tercera denuncia judicial: la primera es de la Municipalidad de Córdoba, del pasado 23 de abril; la segunda, es la que informa La Voz, realizada el sábado 30 de mayo, por un vecino que pagó 5.018 pesos, en 6 cuotas. Ahora, todos los hechos son investigados por el fiscal especializado en ciberdelitos, Franco Pilnik.

También reclamó a MercadoPago, pero la plataforma financiera le informó que como la operación no corresponde a Mercado Libre, sino a un tercero, no puede hacer nada al haberse acreditado la operación. Es decir, dice no tener responsabilidad porque sólo actuó de intermediario entre privados.

El asesor letrado de la Municipalidad, Andrés Varizat presentó el pasado 23 de abril, una denuncia "contra sujetos a establecer" que "generaron una página similar a la página web municipal y contactaron por correo electrónico a distintos contribuyentes, persuadiéndolos de generar pagos a cuentas de terceros". La denuncia quedó registrada bajo el número de sumario 291/20 en la Unidad Judicial de Delitos Económicos. Llamativamente, la Municipalidad capitalina no informó públicamente de la existencia de esta operatoria fraudulenta. Gracias a ello, casi un mes después, el 18 de mayo, sin saber de que ya se había producido un fraude de estas características, Vanina también cayó en la trampa.

