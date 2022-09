El FMI aprobó la segunda revisión trimestral del programa con la Argentina

La agenda de Sergio Massa en Washington estuvo cargada. Primero se reunió con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la primera vez que la primera funcionaria estadounidense lo hace formalmente con un ministro argentino en el Tesoro americano.

Luego, fue la cita más importante de la gira por Estados Unidos, el encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la segunda revisión del acuerdo alcanzado por la Argentina con el organismo multilateral y con el objetivo de analizar cómo seguirá el convenio firmado a inicios del 2022.

Ambas partes calificaron el intercambio como “positivo”. Por su parte, la directora del FMI, en un tweet, felicitó al equipo económico argentino por “los fuertes pasos que han tomado para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad”.

I had a very positive meeting with Argentinian Minister @SergioMassa in Washington D.C. @IMFnews HQ today, following a week of very professional technical discussions between our two teams. Read my statement here https://t.co/OTt8MKeDb4

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) September 12, 2022