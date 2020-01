Ahyre comienza su camino con la Consagración de Jesús María

Lo nuevo no siempre arranca de cero. El renacer de los ex Huayra sedimentó la experiencia de Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez y Hernando Mónico en la senda de la música popular. El pasado sábado, el Festival de Doma y Folclore de Jesús María los reconoció con el Premio Consagración y para los salteños fue “un espaldarazo”. Ahyre se completa con Federico Maldonado, ex integrante de Los 4 de Salta, y los aportes de Guido Bertini en percusión.

“Hemos trabajado seriamente, muy duro. Si bien Ahyre es una banda con muy poco tiempo en marcha, venimos de un camino largo. Es el capítulo nuevo de un libro que estamos escribiendo hace veinte años”, le dice Sebastián Giménez a ENREDACCIÓN desde su casa en Salta.

Con las nuevas incorporaciones son inevitables otros condimentos sonoros, los cuales se reflejaron en las canciones inéditas y versiones durante la presentación en el Anfiteatro José Hernández, todas bien recibidas por el público. Más allá de estas novedades, según Giménez valoraron que “la genética compositiva sigue estando, así como nuestra mirada sobre la música, que es la misma que hemos tenido antes de los Huayra, durante, y ahora con Ahyre”.

Superado el sacudón de la ruptura, la etapa hacia adelante la viven como una oportunidad para reinventarse. “Lo que nos movilizó esta situación, encendió esa llama creativa que estaba un poco adormecida, la llama de la ansiedad, de la ilusión, de cuando algo está por comenzar y es un todo por descubrir. Ese fuego está intacto y al mismo tiempo, despertó, aunque con la ventaja de tener veinte años de camino”. La madurez de los años y la experiencia le da libertar para explorar y dejarse llevarse por la música. El ADN es folclórico, pero “lo importante es disfrutar y descubrir diferentes universos en las canciones”, y agrega que Quiero más, uno de los flamantes temas, es un ejemplo de este espíritu, porque debajo de las vestiduras estéticas, la esencia es un tinku. A este sencillo se le suman Bellasombra, Perdiste y Mariposa triste, entre otros que conforman el primer disco a publicarse entre marzo y abril.

“Ahyre va detrás de la canciones, son el motivo, la materia prima. Si tenés buenas composiciones para compartir, el resto no tiene importancia”.

PARA AGENDAR

24 de enero: Festival del Yokavil, Catamarca Santa María, Catamarca.

25 de enero: Festival del Poncho, Salta.

1 de febrero: Festival del Peón Viñador, La Rioja.

14 de febrero: Fiesta Criolla 2020, Juárez Celman, Córdoba.

15 de febrero: Fiesta Nacional del Trigo, Leones.

24 de febrero: Carnaval de Los Tekis, San Salvador de Jujuy.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.