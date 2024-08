Violencia de género: Fernández aseguró que no golpeó a Fabiola Yáñez y que probará su inocencia

El expresidente Alberto Fernández se defendió de las acusaciones de violencia de género de su expareja, Fabiola Yáñez. Lo hizo a través de una entrevista que publicó el diario El País de España. Allí admitió que en la relación hubo violencia verbal mutua, pero no física. También precisó que probará su inocencia.

Cabe recordar que Yáñez denunció a Fernández por violencia de género luego de que aparecieran fotos de ella golpeada en un celular de la secretaria del ex presidente, en una causa donde se investiga si existió corrupción en la contratación de seguros por parte de dependencias estatales.

Fernández señaló que en la relación hubo violencia verbal mutua, pero que nunca golpeó a la ex primera dama: “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza”, afirmó el ex jefe de Estado.

Agregó que “durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

Cuenta también que los cuatro años de convivencia en Olivos con Fabiola Yañez estuvieron plagados de peleas, y que a lo largo de la relación se produjeron episodios de violencia verbal, pero nunca física.

Por último, señaló que no recuerda el día que Yáñez le recriminó que llevase tres días golpeándola ni cómo los chats y fotografías que parecen incriminarlo llegaron al teléfono de su secretaria privada.

