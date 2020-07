Crisis también significa oportunidad y lo cierto es que la pandemia ha legitimado y potenciado el uso de la tecnología en muchas profesiones, incluida la abogacía. Ante esta nueva normalidad y frente al desafío de re-pensar el funcionamiento de la profesión, nació Novo Iure (nuevo derecho en latín), un emprendimiento colaborativo entre Reclama Conmigo © y AiphaG, dos referentes del ecosistema emprendedor cordobés con interés de abrir nuevos espacios de trabajo.

Tomás Vega es abogado y Sergio Cusmai es programador. Se conocieron caminando juntos el ecosistema emprendedor de Córdoba y de tanto hablar, se hicieron amigos y decidieron hacer sinergia. Tomás es fundador de Reclama Conmigo ©, una innovadora startup en el legal tech que combina derecho y tecnología, empoderando a los consumidores frente a los abusos del mercado. En apenas 1 año de vida, obtuvieron reconocimientos públicos y privados entre los que se destaca el premio al emprendedor digital 2019 del BID Lab. Sergio es un emprendedor nato, fundador de muchas otras startup, con reconocimientos a nivel internacional y actualmente coordina el equipo de AiphaG, una startup que se enfoca en la realidad aumentada, en la experiencia virtual y en el teletrabajo.

Ambos comprendieron que frente a esta nueva normalidad no había tiempo para quedarse quietos e inauguraron Novo Iure. Un co-working 100% online para profesionales del derecho. Un espacio pensando para cualquier abogado pero principalmente los más jóvenes que están dando sus primeros pasos y aún no pueden costearse los gastos de una oficina física. La idea es que gracias a la tecnología el profesional pueda atender clientes sin moverse de su casa, siendo ello un aspecto positivo también para el cliente, quien ya no tendrá que ir hasta el centro para evacuar su consulta.

Novo Iure ofrece su segmento más personalizado para estudios jurídicos de trayectoria, buscando ser un plus y un complemento expandiendo sus opciones de trabajo de modo que se pueda abarcar más espacio y atender a más clientes.

CÓMO FUNCIONA NOVO IURE

La principal propuesta de valor de Novo Iure está la tecnología sreaming (transmisión en vivo) al igual lo hace zoom o plataformas similares. La diferencia está en que Novo Iure, ofrece un sistema de agenda personalizada para que cada profesional pueda armar su calendario de atención al público. Además, la plataforma cuenta con un secretari@ virtual que se ocupa de cobrar el valor de la consulta (en forma anticipada) y de notificar el día y la hora de la próxima consulta. El aspecto más importante está en la confidencialidad y en la seguridad de la consulta dado que todo queda encriptado extremo a extremo.

Integrar la plataforma y personalizar la agenda no tiene costo alguno, recién cuando se usa el servicio de streaming el profesional paga por el servicio del co-working. El emprendimiento busca democratizar el acceso al servicio de justicia y permitir que la gente pueda acceder a un profesional de calidad sin tener que moverse de casa.

EL PRÓXIMO PASO: UNA SOLUCIÓN PARA MEDIADORES

Dentro del Co-working, en breve estará terminada una biblioteca virtual que será proporcionada por MicroJuris Argentina en donde los profesionales podrán analizar doctrina y jurisprudencia.

En el esquema de crecimiento del co-working se están preparando 3 nuevos espacios. Espacio Conecta en donde los profesionales podrán intercambiar opiniones y cruzar datos generando un espacio de vinculación profesional y ciclos de conferencia. Se proyecta el armado Espacio Corporativo pensado para estudios de mayor tamaño y finalmente un Espacio destinado a mediaciones online. Lo particularidad es que la tecnología que tiene el co-working también sirve para que se lleven adelante mediaciones desde cualquier lugar del mundo.

El co-working es el primero de LATAM bajo este formato, ya ha recibido consultas de España, Colombia y Paraguay y actualmente están validando el modelo de negocios para hacerlo escalable. La versión beta que estamos testeando tiene apenas 1 mes de vida, ya cuenta más de 30 profesionales y más de 40 en proceso de validación.

--

