Todos los servicios posventa de Peugeot a un click

Peugeot Argentina presenta “PEUGEOT A UN CLICK”, un programa completo de servicios y beneficios de posventa donde los clientes pueden acceder a todos ellos de manera 100% online, muy simple y transparente ingresando en Peugeot.com.ar

Juan Carlos Risolino, Director de Posventa de Stellantis Argentina, detalla todos estos servicios que aseguran el acompañamiento al cliente en todo momento: desde los servicios de mantenimiento, las reparaciones, la mano de obra calificada, la compra de repuestos, de accesorios, la posibilidad de pedir turnos, de pagar, de elegir concesionarios, descuentos y beneficios varios, y todo de manera 100% on line.

Aquí, el listado de los servicios actuales de posventa que están a disposición de los clientes de Peugeot Argentina en el sitio oficial de la marca:

-AGENDÁ TU TURNO ONLINE

El cliente tiene la posibilidad de agendar un turno para la revisión de su vehículo, ingresando en peugeot.com.ar, haciendo click en Servicios de Mantenimiento. Selecciona el concesionario, verifica el horario disponible de la agenda y reserva su turno, informando sus datos, los de su vehículo y el motivo de la visita.

-MANTENIMIENTO PROGRAMADO

La transparencia es un pilar fundamental para la marca Peugeot, por este motivo, para realizar el service de mantenimiento, el cliente podrá seleccionar su vehículo y su concesionario más cercano para conocer el valor exacto de ese servicio. Asimismo, podrá abonarlo con tarjeta de crédito o débito en simples pasos, para luego dirigirse al concesionario a realizarlo.

-INTERVENCIONES RÁPIDAS

Beneficios para los vehículos fuera de garantía ofreciendo un abanico de intervenciones a precio cerrado, fundamentales para mantener al vehículo en óptimas condiciones. Entre las más destacadas se encuentran, cambio de aceite y filtro, cambio de batería, cambio de escobillas, distribución completa, cambio de bujías, entre otras.

-VIDEO CHECK

Otorga transparencia y agilidad. Apunta a las operaciones complementarias, reparaciones, etc, donde el cliente tiene la posibilidad de recibir mediante un mensaje con foto o video un check list de su vehículo identificando aquellas cosas que fueron detectadas por el mecánico especialista en el momento de revisación del vehículo. También se le envía un presupuesto relacionado. Y en ese momento el cliente podrá dar el ok o no para avanzar con esa reparación.

-PEUGEOT ASSISTANCE

Servicio de ASISTENCIA en ruta al vehículo, pero también al conductor y acompañantes, que alcanza a todos los modelos Peugeot que estén en garantía, con cobertura en toda la Argentina y países limítrofes. El servicio es totalmente gratuito. Contempla asistencia en el lugar en caso de urgencias mecánicas, auxilio por pérdida de llaves, traslado de vehículo, asistencia en caso de accidente, incluso ayuda al conductor ante enfermedades graves y custodia del vehículo.

Por otro lado, Peugeot también ofrece la cobertura CAM en todo el país durante los primeros 8 años del vehículo (o sea, incluso aún ya no estando en garantía o habiendo cambiado de dueño), sin costo alguno, que comprende la asistencia del vehículo inmovilizado trasladándolo al concesionario oficial más cercano (hasta 200 kms) donde se realizará la revisión y un presupuesto sin costo y el cliente podrá definir si lo reparará ahí o no.

Para comunicarse con PEUGEOT ASSISTANCE, llamar al 0800-777-2487 (opción 1).

-REPUESTOS

Aseguramos la comercialización de repuestos originales para que en cada visita al concesionario los repuestos instalados en cada vehículo sean los mismos que se utilizaron en la concepción. Y de esta manera se preserva la seguridad de todos los ocupantes.

-ACUERDO CON ASEGURADORAS

Entendiendo la importancia de mantener la originalidad del vehículo para ofrecer seguridad a todos los pasajeros, Peugeot cuenta con un acuerdo con 9 compañías de seguros del mercado local, para resolver cualquier situación que ocurra con los vehículos de los clientes.

Si un cliente Peugeot sufre un siniestro y tiene algunas de estas compañías de seguros (San Cristobal, Allianz, Sancor Seguros, QBE Seguros, Grupo Asegurador La Segunda, Sura, Federación Patronal, Seguros Rivadavia, Río Uruguay Seguros), puede exigirle a su compañía reparar su vehículo en un concesionario oficial Peugeot, para no perder la originalidad y la seguridad de su automóvil. Asimismo, el cliente se ahorra la necesidad de buscar diferentes presupuestos en distintos talleres.

Todos estos servicios se encuentran detallados en www.peugeot.com.ar Allí los clientes podrán conocerlos y disfrutarlos de manera muy sencilla y transparente, con solo un click.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

