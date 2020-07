Tequilazo: Doce argentinos jugarán en el básquet mexicano

La sangría en el básquet argentino sigue abierta. En los últimos días, doce jugadores argentinos decidieron emigrar a La Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP), al igual que varios entrenadores nacionales. La duración de tres meses, sumada a la competitividad y el pago en dólares, son un cóctel muy tentador en un contexto incierto en La Liga Nacional y en el resto del continente.

Al día de hoy, aunque faltan confirmar oficialmente un par, serán 12 los argentinos que competirán en esta temporada del básquet mexicano. La competencia comenzará el 10 de septiembre, si no pasa nada raro, y terminará en la primera semana de diciembre. Es decir, que podrán retornar al básquet argentino si el plan de los dirigentes marcha según lo planeado: principios de noviembre como fecha de inicio de La Liga Nacional.

El campeón Soles de Mexicali ya se aseguró a Roberto Acuña (ex Gimnasia) y a Erik Thomas (ex Ferro). El subcampeón, Fuerza Regia, se llevó al "Penka" Aguirre (ex San Lorenzo) y ayer confirmó a Nicolás Romano (ex Instituto).

Luego están Faca Piñero y Cristián Cortés en Aguacateros, Juan Brussino y Kevin Hernández (Dorados), Guido Mariani (Abejas), Enzo Ruiz -sin confirmar- e Iván Basualdo (Leñadores). También ficharía Diego Figueredo, pero no está confirmado dónde. De los 12 jugadores, 8 disputaron la última Liga Nacional.

Por su parte, habrá tres entrenadores también: Nicolás Casalánguida repetirá en Aguacateros de Michoacán donde llegó a las semifinales el año pasado, Juan José Pidal en Leñadores y el debutante Marcelo Roig en Abejas.

Por la pandemia, la LNBP tendrá este año a 12 clubes, en lugar de los 17 del año pasado y de ellos, en más de la mitad habrá argentinos, si se confirma el arribo de Figueredo. El torneo de México se ha convertido en los últimos años en un buen sitio para abrir un mercado de jugadores y entrenadores, por el nivel que viene en aumento a partir de presupuestos altos en varios equipos.

En ese sentido, Sergio Ganem, Presidente de la LNBP afirmó en Ucu Web que, "el talento de los argentinos es alto y apreciado en todo el continente. Hay que aprender mucho del desarrollo de su juego. Hemos estado atentos de Argentina y otros países para replicarlo en México".

"Hoy México representa una de las pocas oportunidades de trabajo en el mundo. Es un beneficio compartido. Nuestra idea es que la Liga termine el 7 de diciembre, lo que puede no modificar la llegada de los jugadores Argentinos a la liga local", concluyó.

