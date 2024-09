Sindicatos se movilizarán al Congreso contra el veto de Milei a la movilidad jubilatoria

El Frente Sindical, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y Territorios en Lucha anunciaron que se movilizarán al Congreso de la Nación para reclamar contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria y rechazar el DNU 70/23. La convocatoria es para el próximo miércoles 11 de septiembre.

En un principio la movilización se iba a desarrollar el jueves 12 de septiembre, pero ante la posibilidad de que el tema se trate en el recinto, los gremios adelantaron la fecha de la protesta.

Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que Milei “violenta al Congreso de la Nación y violenta las condiciones de vida vetando una ley por la cual se mejoraba los ingresos de jubilados y jubiladas”.

También dijo que “esto no es novedad porque ya viene gobernando con el decreto 70/23 y ante esta situación las organizaciones convocantes hemos ratificado la decisión de unidad del movimiento de trabajadores y trabajadoras en la Argentina y decidimos rechazar no solamente la vigencia de este decreto sino repudiar el veto del mejoramiento de los ingresos de los jubilados”.

Por su parte, el secretario General de la Asociación Bancaria y principal referente de Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo, advirtió que “Si no lo rechazan, tendremos la oportunidad de señalar a los traidores”.

Por último, Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, expresó que “queremos decirle a este triste personaje, que es poderoso frente a los jubilados, pero débil ante los poderosos de este país, la mentira que esgrime cuando dice que esta ley pone en riesgo la política económica del país y que esto significa hipotecar a la Argentina, que esto no tiene ningún sustento. Cuando se votó en el Congreso se sabía que con una mínima parte del PBI se financiaba esto. El presupuesto que hace falta para sostener esta movilidad es igual o un poquito menor que el que se eliminó cuando se le dio la gracia a los más ricos de este país de no cobrarle el impuesto a los Bienes Personales. Es absolutamente factible y viable y no vamos a dejar que nos disciplinen con la política del hambre y la represión”.

