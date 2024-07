Seis gobernadores no fueron a Tucumán y cuestionaron el Pacto de Mayo

El gobernador de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, afirmó esta madrugada en alusión al denominado Pacto de Mayo, que “el único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses. Eso es luchar hoy por nuestra independencia: trabajar por una Patria justa, libre y soberana donde todos puedan construir su futuro”.

Kicillof es uno de los seis gobernadores que no participaron de la firma del llamado Pacto de Mayo a la que convocó en Tucumán el gobierno nacional de ultraderecha del presidente Javier Milei. Los otros son Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Unión por la Patria -UxP)), Sergio Ziliotto (La Pampa, PJ), Ricardo Quintela (La Rioja, PJ); Gildo Insfrán (Formosa, PJ); y Claudio Vidal (Santa Cruz, Partido SER).

El bonaerense había asegurado la semana pasada que “estamos reclamando los recursos ante Nación. Cuando nos invitan a firmar pactos, les decimos ‘primero paguen lo que deben, lo que se afanaron, lo que robaron a cada una de las provincias. Es muy difícil: si no, vale todo”.

Quintela dijo este lunes en una entrevista en Radio Con Vos que “no voy porque no estoy de acuerdo con la política cruel implementada por el Presidente. Cuando uno establece un pacto lo hace con alguien, producto de una conversación. Nosotros no tuvimos esa oportunidad y creemos que esto no es un acuerdo sino una imposición para lograr el sometimiento, que está logrando con algunos colegas”.

Dijo también que “este Gobierno está en un proceso de destrucción del Estado para convertirnos en colonia. El tema del RIGI es gravísimo y sin embargo lo han acompañado con su voto. Ellos (por los gobernadores del PJ que acompañan la posición del gobierno nacional) tienen que replantearse, hacer la autocrítica y decir por qué están acompañando a un gobierno que no solo te quita todo, sino que también te humilla. Te calumnian, te insultan, te dicen que sos rata…”.

Finalmente, el mandatario riojano, acusó que el gobierno nacional de deberle a su provincia 140 millones de dólares.

Por su parte, el pampeano Ziliotto, publicó en su cuenta de la Red X, esta madrugada que “en el Día de la Independencia Argentina, recordamos con orgullo el acto valiente de 1816, cuando nuestras provincias se unieron para proclamar la soberanía frente a la corona española. Este hito marcó el inicio de nuestra autonomía y consolidó valores como la justicia, la libertad y la unidad nacional. La historia de nuestra independencia nos enseña que la fuerza de Argentina radica en su diversidad, reflejada en el federalismo que nos une y da sustento como nación. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con estos principios que garantizan el bienestar de todas las y los argentinos. Como siempre, pero más que nunca. ¡Viva La Patria!”

Ziliotto dijo además, en un acto realizado la semana pasada que “en primer lugar, no hay ninguna invitación a ningún pacto. (…) Todo lo que estamos viendo y lo que hemos recibido oficialmente es la invitación a participar de un acto en conmemoración al 9 de Julio. No hemos recibido la invitación a acordar, menos aún hemos recibido el texto, todo lo hemos conocido a través de un libelo que circula en las redes sociales y realmente no sabemos de qué se trata. Yo no sé hoy quién tiene la representatividad para firmar como representante de las Provincias Unidas del Sur, como dice ese libelo, quizás, evocando una época antes del nacimiento de la República”.

Por último, planteó que “cuando uno lee lo que se plantea, no hemos cambiando nuestra posición. Ya cuando el 1° de marzo se plantearon los primeros ejes y que fueron cambiando, que primero tenía la evocación a lo eterno y después solicitando las fuerzas del cielo que nos acompañan, hoy cuando uno ve todo lo que está planteándose, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Argentina ya existe un pacto y es la Constitución Nacional, y hay que cumplirla. Argentina no necesita otro pacto que soslaye la actual Constitución Nacional. En ese sentido, nosotros tenemos un sentido de pertenencia con la Democracia, con sus instituciones, con nuestra Constitución Nacional. Queremos que se cumpla la Constitución, las leyes, los pactos, algo que claramente el Gobierno Nacional está dejando de lado”.

