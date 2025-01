Río Cuarto: Se realizó la presentación y la apertura de sobres para la adjudicación de dos nuevos tramos de la Circunvalación

Este lunes se concretó la presentación y la apertura de sobres para la adjudicación de dos nuevos tramos de la Nueva Circunvalación de Río Cuarto (Ruta A005). Los trabajos anunciados demandarán una inversión superior a los $ 50.000 millones y se suman a las tareas que ya se vienen realizando.

Las empresas que realizaron propuestas para ambos tramos fueron cinco:

-AFEMA S.A.

-LUCIANO S.A.

-PABLO FEDERICO E HIJOS S.A.

-RGV CONSORCIO DE COOPERACIÓN integrado por las empresas VADIEG S.A. y VIAL RG S.A.

-VILLA ESQUIU – CONSORCIO DE COOPERACIÓN

En esta etapa se avanzará sobre 4.500 metros, según se precisó en el acto contó con la presencia del intendente Guillermo De Rivas, el presidente de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, y el director del Centro Cívico, Julián Oberti, entre otras autoridades municipales, provinciales y de distintas localidades de la región.

La primera de las licitaciones comprende la duplicación de la calzada existente y el desarrollo de un viaducto entre las calles General Molina y La Rioja. Además, se avanzará con un diseño geométrico con perfil de autovía, se reemplazará la rotonda de Castelli por un alto nivel, y se ejecutarán las colectoras en ambos lados del trazado. En total, se intervendrán 2.700 metros, con una calzada de 7.3 metros de ancho en cada sentido, separadas por un cantero central de 16 metros de ancho.

La segunda licitación implicará la construcción de un altonivel con perfil de autovía que cruzará sobre una rotonda. Además, se desarrollará una rotonda de 65 metros de ancho y se hará la ejecución y el enlace de las colectoras a ambos lados de la autovía. En total, se avanzará sobre 1.800 metros con una calzada de 7.3 metros de ancho en cada sentido de circulación.

Según se explicó, la totalidad de la Circunvalación comprende 42 kilómetros, de los cuales se van a intervenir 40. Actualmente hay 2 kilómetros en obra y ahora se suman otros 4.5 con los tramos que se acaban de licitar. Así, se espera concluir todo el trazado para el año 2027 con una inversión que hoy se estima en 350 millones de dólares.

“Gracias a la decisión del Gobernador Martín Llaryora se está avanzando en una obra que será la más importante en la historia en materia de infraestructura del sur de Córdoba. Esto genera inversión y potencia el desarrollo de nuestra economía. La idea es que en el 2027 se pueda tener completa la Nueva Circunvalación de Río Cuarto”, aseguró De Rivas.

En tanto, Gutiérrez dijo que se trata de una obra trascendental para la conectividad del sur de Córdoba, pero también para la Argentina en su totalidad, ya que en el nudo vial Río Cuarto confluyen rutas nacionales importantísimas como la 8, la 158, la 36, la 35 y la Ruta Provincial 30.

“Esto requiere una obra de envergadura como la que se está desarrollado para poder dar el nivel de servicio que los usuarios necesitan. Esto también hace al desarrollo urbano y a la seguridad de los habitantes de esta gran región”, agregó Gutiérrez.

Finalmente, Oberti remarcó que la obra que se está desarrollando en Río Cuarto es la más importante actualmente hay en el país y dijo que, a pesar de la crisis, la inversión no se detiene. “Las obras en Córdoba no paran. Estamos hablando de obras que son necesarias, esto no es una cuestión política, esto va a potenciar la seguridad, el comercio y el desarrollo de toda la región”, completó Oberti.

Además, estuvieron presentes en el ato, el director de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, Claudio Faner; el intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi; el presidente de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Manuel Ron; el presidente la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Marisa Rovera; el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC), Heraldo Moyetta; el presidente del Centro Empresarial, Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS), Iván Safadi, entre otros funcionarios locales y provinciales.

