Río Cuarto: La cantidad de proyectos del Presupuesto Participativo creció un 29,5%

La Subsecretaría de Participación Ciudadana presentó las estadísticas sobre los proyectos inscriptos en la 8° edición del Presupuesto Participativo en la ciudad de Río Cuarto. La subsecretaria, María Reineri, informó oficialmente que son 1599 los proyectos presentados, los cuales representan un 29.5 % más que en 2023 y un 80 % más que en la 1° edición de 2016.

De la totalidad 293 pertenecen a ideas compartidas bajo la denominación “Ciudad Integrada”, 668 a particulares bajo la premisa “Tu barrio”, y 638 al espacio de los “Jóvenes”. Los proyectos que resulten ganadores comenzarán a ejecutarse a partir de 2025.

En la presentación, realizada en la sala auditorio del palacio municipal, Reineri destacó la participación de los 87 consejos barriales que hicieron de nexos para facilitar las propuestas; desde Copas de Leche hasta Universidades privadas.

De acuerdo a los 5 sectores programados de la ciudad, estos son las cantidades de iniciativas presentadas: Banda Norte 173, Zona Oeste 118, Zona Sur 124, Alberdi 122 y Centro 103.

La funcionaria enfatizó que en esta oportunidad “hubo una mayor distribución, notándose un marcado ascenso en Alberdi y el sector oeste “.

En cuanto a las temáticas planteadas también detalló que se mantiene una mayor tendencia hacia trabajos de desarrollo urbano, le siguen los de ordenamiento vial y en tercer lugar los tópicos relacionados con el deporte. También subrayó que cobraron mayor notoriedad las propuestas relacionadas con problemáticas sociales como adicciones, adultos mayores, infancias y discapacidad.

Por su parte, el intendente Guillermo De Rivas expresó que “quisimos darle fuerza al proceso y estuvimos presentes en muchos barrios, con muchos vecinos en particular y con muchas instituciones. Seguramente el resultado se relaciona con esa situación”. En ese sentido, el equipo del Presupuesto Participativo realizó 87 encuentros en los 5 sectores de la ciudad con 154 instituciones diferentes.

En ese sentido, Reineri también recordó la presencia activa del Presupuesto Participativo en espacios populares como la Sociedad Rural, la Feria Incentiva y los programas periféricos la Muni en tu Barrio. “En esta oportunidad hubo mucho cara a cara con los vecinos, además de la difusión en las redes sociales y los medios”, explicó.

Por su parte, el coordinador del Área de la Juventud, Miguel Alonso, destacó que este año se duplicó la cantidad de proyectos respecto del año anterior. “En total sumamos 638 proyectos, por eso quiero felicitar a nuestros jóvenes por el alto nivel de compromiso y participación”, expresó.

En ese rubro 118 adolescentes presentaron proyectos solidarios y heterogéneos, para 61 establecimientos educativos y 57 para el resto de la comunidad. “Este programa iguala oportunidades, importa la idea y no quien la presenta”, concluyó Alonso.

De Rivas subrayó especialmente el esfuerzo de todo el equipo técnico y agradeció a los concejos barriales que intercedieron para una llegada más directa a la ciudadanía. “Si bien es un gran número (1599 proyectos presentados) ya no me sorprende la participación de los riocuartenses. En momentos de crisis como el actual, cuando prima el individualismo tenemos muchos vecinos que se comprometen a pensar en un Río Cuarto mejor. Se nota el compromiso tras un enorme trabajo territorial y el deseo de siempre de mejorar, aún en las cosas que salen bien. La idea era llegar a los sectores que no participaban tanto y eso se logró”, resaltó.

CÓMO SIGUE EN 2025

A partir de ahora, el programa continuará con la etapa de “viabilidad” hasta el 30 de marzo. Es decir, en esa fecha se darán a conocer los proyectos que se mantienen en pie por sus posibilidades reales de concreción. Posterior a esa selección objetiva tendrá lugar la propia elección de los vecinos para determinar a los ganadores, que se realizará del 1 al 30 de abril.

