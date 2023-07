Quintela: “Los 16 gobernadores tenemos que ser responsables de la campaña en nuestras provincias”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, indicó este miércoles que los gobernadores de Unión por la Patria (UxP) “tenemos que ser responsables de la campaña en nuestras provincias” al tiempo que bregó por la “unidad” en el frente en este año electoral.

“Los 16 gobernadores tenemos que ser responsables de la campaña en nuestras provincias”, expresó Quintela en declaraciones a El Destape Radio y detalló que “el 28 de julio hacemos el lanzamiento de la fórmula presidencial en La Rioja” con la fórmula presidencial Sergio Massa-Agustin Rossi y el jefe de campaña, Wado de Pedro.

“La Rioja es una provincia que va a acompañar decididamente esta fórmula. Massa estaba en 14 puntos y ahora ya está en 28”, destacó el gobernador.

Respecto a otras precandidaturas presidenciales que se estuvieron barajando previo a la fecha límite de inscripción de listas, como las encabezadas por Eduardo Wado de Pedro y Daniel Scioli, el mandatario provincial señaló que “hay que cicatrizar las heridas de algunos compañeros que tenían otras preferencias, pero lo más importante es la unidad”.

En ese sentido, marcó que “el voto a Massa va a ser más racional, por todo el trabajo que está haciendo para encauzar la economía” y afirmó que desde UxP “queremos un programa de orden con inclusión, no de orden con represión”.

Se diferenció de esta manera de algunos referentes de la oposición, quienes “estuvieron con (el expresidente Fernando) De La Rúa” que “dicen lo que van a hacer: vulneración de los derechos del ciudadano”.

Desde el frente oficialista, “creemos en un Estado fuerte para equilibrar las fuerzas del poder económico y comunicacional para distribuir la riqueza”, afirmó Quintela.

“El Estado realiza cosas que el mercado no hace: escuelas, hospitales, rutas, nada que no le de renta financiera. El mercado tiene que ser parte pero no dejarle libre al mercado que regule la vida de todos los argentinos”, señaló.

Y ejemplificó: “En mi provincia tenemos todas las ciudades conectadas. No es rentable, pero buscamos renta social”.

> Con información de TÉLAM.

