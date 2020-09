Por qué la EPEC debe ser estatal, integrada, cordobesa y pública

(Por Carlos Cafure *). Si existe una Empresa de energía eléctrica modelo no solo en la República Argentina, sino en el exterior también, es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Se trata de una empresa de energía eléctrica que es estatal, integrada (generación, transporte, distribución y comercialización de energía), cordobesa y pública.

La Epec cuenta además, con recursos humanos de primera calidad. Sus trabajadores de los sectores operativos, técnicos, comerciales y administrativos, desde hace años han logrado ganarse el orgullo, el respeto y la confianza de todos los cordobeses.

Siempre ha mantenido una relación de inmediatez con sus usuarios, brindando diariamente soluciones y respuestas de forma eficiente.

Destacada siempre, por sectores técnicos y operativos, genera envidia en otras empresas de energía eléctrica del país, que han sido lamentablemente privatizadas.

También se destaca por una excelente atención personalizada hacia el usuario (y no mediante mensajes automatizados como tienen las empresas privadas de energía eléctrica hoy en día).

Y resaltada por sus sectores administrativos, realmente eficientes para el buen funcionamiento de la propia Empresa.

Es por todo ello, que se necesita permanentemente fortalecer esta empresa de energía, diría única en Argentina y en América.

Es clave trabajar en mejorar cada uno de los lugares de trabajo, con la cantidad de personal necesario, incorporar el equipamiento de última generación y la cantidad de vehículos que se necesiten, para seguir brindando el servicio de excelencia que históricamente ha sido un sello característico de la EPEC (impulsando que todas las distintas tareas internas, sean realizadas por personal de la propia empresa, y no tener que recurrir a empresas privadas, contratados o pasantes que las realicen).

También es muy importante mantener activos todos sus sectores de trabajo (sin excepción), para que la EPEC siga funcionando como el engranaje de un reloj suizo.

Todos y cada uno de los sectores de trabajo son imprescindibles, y si uno se detiene a conocerlos bien, entenderá el por qué fueron creados oportunamente.

Los recursos humanos que tiene la EPEC, son de los mejores que existen hacia el usuario.

Eso entre otras cosas, se debe además de su formación, a que brinda un servicio desde una Empresa que es estatal y no desde una Empresa privada de energía eléctrica.

Tener hoy en Córdoba una Empresa estatal de energía eléctrica, es toda una bendición para el pueblo.

Basta ver los nefastos resultados que ocasionaron en otras provincias, las privatizaciones de empresas de energía eléctrica: cortes de energías que han durado semanas y hasta meses en ser resueltos. Usuarios que reclaman telefónicamente y hablan con una contestadora automática, sin tener solución alguna a sus reclamos.

Las Empresas de energía que fueron privatizadas en Argentina, consideran a la energía eléctrica como un negocio más, mientras que las empresas estatales de energía que siguen vivas (como la Epec), consideran al servicio de energía eléctrica como un bien social, como un derecho humano que es.

Hasta el día de hoy, los argentinos en general y los cordobeses en particular, padecemos el servicio que se brindan por parte de Empresas de servicios que fueron estatales y que se privatizaron.

No debemos volver a tropezar dos veces con la misma piedra. La solución no pasa por privatizar. La solución no pasa por convertir empresas estatales en sociedades anónimas con capital estatal mayoritario.

La solución pasa por defender siempre las empresas estatales, cuidar y capacitar permanentemente al personal, actualizarse tecnológicamente, y tener visión de futuro (planificar a 20 años, por ejemplo), para el bienestar de todo el pueblo.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.

