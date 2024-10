Pichetto en llamas por el ajuste universitario: “(El gobierno es) una empresa de demolición”

El diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), brindó un crítico discurso contra las políticas del gobierno al rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario: “(El gobierno es) una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar del Estado argentino. Una empresa de demolición”, afirmó.

El titular del bloque de Encuentro Federal, que reúne a las bancadas de Cambio Federal, Partido Socialista, GEN y Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) consideró que la estrategia del oficialismo en la Cámara de Diputados perjudica al gobierno. “Creen que ganan, pero en realidad pierden”, definió.

La Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Trece legisladores del bloque conducido por Pichetto se manifestaron en contra de la resolución del oficialismo.

“Inevitablemente pierden, como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, recordó el legislador. “Deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina. Es la crisis también de las extremas derechas en el mundo, plantean la crisis no solo del sistema político, sino también de la propia derecha”, agregó.

“Expliquen el plan económico, ¿adónde nos llevan? ¿Qué son, cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar del Estado argentino. Una empresa de demolición”, disparó.

Planteó luego: “¿Qué es lo que expresan con este plan económico, que no sabemos cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo de Martínez de Hoz? Con un dólar fijo al estilo de la tablita, con libre importación de productos chinos. Ahora abrieron las importaciones chinas. Cuando Estados Unidos aprieta para controlar a través de la Aduana, acá abrimos alegremente”.

Más adelante, afirmó que “se equivocan, porque si analizamos los números del costo fiscal de lo que significaba el apoyo a las universidades no llegaba al 0,14%, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una organización seria del Congreso Nacional”.

Dijo, además, que el Gobierno “apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden. Lo que acaban de hacer es consolidar el partido del bloqueo y la minoría. La verdad que eso no es un escenario que pueda llegar a interesar a los inversores y a mirar la Argentina con cierto interés. No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar”.

Por último, afirmó que “la universidad pública forjó nuestra identidad nacional. Vengo de familia trabajadora y me recibí en la Universidad Nacional de La Plata. Sin ella, no sería quien soy. El ascenso social por educación nos distingue en Latinoamérica. Defender la universidad pública es apostar por el futuro de Argentina”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.