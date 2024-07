Pacto de Mayo: Milei logró la adhesión de 18 gobernadores, y los ex presidentes Macri y Rodríguez Saá

El presidente ultraderechista, Javier Milei, logró la adhesión de 18 gobernadores y los ex presidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá al promocionado “Pacto de Mayo”, un documento de 10 puntos que fue ideado por el gobierno nacional para conseguir adhesión a sus políticas, pero que no fue discutido ni negociado con las provincias. El acto se desarrolló en la ciudad de Tucumán, durante la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Independencia nacional. El planteo sirvió de puesta en escena para lanzar lo que el titular del Ejecutivo denominó como segunda fase de su administración, luego que la primera etapa generara un fuerte ajuste fiscal y del Estado; una profunda recesión; y un importante deterioro de la situación económica y social.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez apuntó que “el Pacto de Mayo es otro burdo intento por desplazar la vigencia de la Constitución argentina y desconocer la reforma de 1994 sin tener que someterse al proceso de reforma expresamente estipulado en el artículo 30. El objetivo final persigue imponer un modelo autocrático que tenga como punto de partida a las “Provincias Unidas del Sur” soslayando, una vez más, que nuestra identidad constitucional se funda en las Provincias Unidas del Rio de la Plata, la Confederación Argentina o la República Argentina”.

Milei logró imponer los 10 puntos a los que adhirieron los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC); los partidos provinciales de Córdoba, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Neuquén, y Río Negro; y los peronistas aliados de Tucumán y Catamarca. El listado de los 18 gobernadores es el siguiente: Catamarca: Raúl Jalil; Chaco: Leandro Zdero; Chubut: Ignacio Torres; CABA: Jorge Macri; Córdoba: Martín Llaryora; Corrientes: Gustavo Valdés; Entre Ríos: Rogelio Frigerio; Jujuy: Carlos Sadir; Mendoza: Alfredo Cornejo; Misiones: Hugo Passalacqua; Neuquén: Rolando Figueroa; Río Negro: Alberto Weretilneck; Salta: Gustavo Sáenz; San Juan: Marcelo Orrego; San Luis: Claudio Poggi; Santa Fe: Maximiliano Pullaro; ⁠Santiago del Estero: Gerardo Zamora; y Tucumán: Osvaldo Jaldo.

No estuvieron la mayoría de los ex presidentes y la vicepresidenta “libertaria”, Victoria Villarruel, no asistió, según se informó, por encontrarse cursando un “fuerte resfrío”. Por otra parte, la Policía tucumana reprimió un recital en oposición al Pacto de Mayo y hubo varios detenidos.

LOS 10 PUNTOS DEL PACTO DE MAYO

-La inviolabilidad de la propiedad privada

-El equilibrio fiscal innegociable

-La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno

-Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar

-Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio

-La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

-El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país

-Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

-Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron

-La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

QUÉ DIJO MILEI

En su discurso, Milei dio más detalles, punto por punto, de cada uno de ítems del Pacto de Mayo. Además, lanzó críticas a quienes no se sumaron al acuerdo, al considerar que buscan “boicotear” a su gobierno.

El Presidente profundizó en los aspectos económicos de cada uno de los puntos que impulsó su gobierno. Hizo un mix entre la crítica a los gobiernos del peronismo y el anticipo de las medidas que intentará instrumentar.

En esa línea, ratificó la necesidad de concretar una reforma impositiva con baja de tributos, del compromiso del equilibrio fiscal, y llamó a rediscutir la coparticipación con las provincias.

También adelantó que avanzará con la reforma laboral porque “el actual sistema es dañino, porque el mundo cambio”. Según el Presidente, para un trabajador no es mejor otro trabajador sino “es mejor un empresario y debe haber más empresas. Porque debe ser rentable contratar y no un acto solidario. Se debe poder despedir sin sufrir un litigio infernal”.

Considero que solo así crecerá el empleo genuino porque hasta ahora “lo único que creció es el empleo público. La dirigencia política y sindical ha preferido tapar el sol con las manos. La legislación actual fue pensada para un país que había dejado atrás la pobreza, ese país no existe más hoy somos pobres”.

También ratificó su intención de reformar el sistema previsional, sobre el que expresó, es “insustentable”.

Finalmente, insistió en la necesidad de avanzar hacia “un Estado chico” que “no dilapida los recursos y bloquea la prosperidad”.

