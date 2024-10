Pablo Juliano explicó el quiebre del bloque de la UCR: “No podemos convivir porque no podemos confiar”

El presidente del nuevo bloque de diputados radicales, Pablo Juliano (UCR, Buenos Aires), denominado “Democracia para siempre”, Pablo Juliano, afirmó que la división de la bancada de la UCR que preside el cordobés Rodrigo De Loredo, se produjo porque “no podemos convivir con quiénes no podemos confiar”. La nueva bancada es opositora al gobierno nacional.

En diálogo con C5N, el legislador que forma parte del sector de Facundo Manes agregó que “lo que nos inspiró a crear este nuevo bloque es terminar con este laberinto de internas, de que no se define, de que no se termina de aclarar el panorama. Hasta diciembre del año pasado no estaba cuestionada la universidad pública. Así no se puede seguir más. está rota la confianza”, profundizó Juliano, sobre las diferencias dentro del espacio.

A su vez, el diputado sostuvo que “los fracasos de los gobiernos previos trajeron a Milei” y cuestionó la postura de sus excompañeros de bloque: “Pareciera que abrazar los principios pasó de moda”, sentenció.

Juliano analizó los últimos movimientos de la UCR, tras ser consultado sobre si fue un error político adherirse a la derecha, primero con el macrismo en 2015 y ahora con La Libertad Avanza, y sostuvo que “ese debate está en carne viva en el radicalismo, y se viene arrastrando. Desde el 2001 a la fecha no hemos podido construir un proyecto presidencial, por eso mi referencia es Facundo Manes, que el año pasado decía que tenemos que construir una alternativa”, reconoció.

“Democracia para siempre” tiene 12 diputados de la UCR, se referencia en Martín Lousteau y Facundo Manes y se presenta como una bancada opositora al oficialismo. Sus integrantes son Manuel Aguirre (Corrientes), Marcela Antola (Entre Ríos), Fernando Carbajal (Formosa), Carla Carrizo (CABA), Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giorgi (Santa Fe), Pablo Juliano (PBA), Facundo Manes (PBA), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Danya Tavela (PBA).

