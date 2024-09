Ambientalistas rechazan declaraciones de un dirigente ruralista que dijo que los incendios son una consecuencia de la Ley de Bosques

Una polémica generada por las declaraciones del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Eduardo Riera, responsabilizando a la Ley de Bosques por los incendios en la Provincia, generó una fuerte polémica con organizaciones ambientalistas. El cruce se produce en el marco de los incendios que azotan a distintas zonas de la provincia de Córdoba y donde un hombre de 31 años, que fue visto con un bidón de nafta, fue detenido en Capilla del Monte como presunto responsable del incendio que se produjo en esa ciudad, con el saldo de dos viviendas quemadas y más de medio centenar de evacuados.

Las declaraciones de Riera fueron dadas a conocer por el portal especializado en temas agropecuarios Mundo Agro, La Voz del Interior, y el sitio de la Agencia Informativa FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), que también informó sobre las opiniones de las ONGs ambientalistas.

Riera emitió sus afirmaciones en la inauguración de la 77° Exposición Rural de Jesús María, el pasado 14 de septiembre. Del acto participaron la vicegobernadora de la Provincia, Myrian Prunotto y el ministro de Bio Agroindustria, Sergio Busso, junto al titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Allí pidió, entre otros temas, que el gobierno cordobés de respuestas a la flamante Unión de Rurales del Arco Nororeste “que dejaron Cartez ante la falta de respuestas” y que “están reclamando nuevas respuestas a la problemática de la ley que prohíbe a los productores intervenir en los campos por la Ley de Bosques, que perjudicaron a la provincia con reiterados incendios forestales”.

Precisó que “la Ley de de Ordenamiento Territorial es un perjuicio jamás visto para nuestra biodiversidad. No tiene lógica, no tiene sustento. La Ley perjudica todo lo que dice proteger, no sirve. Se quemaron 1,2 millones de hectáreas, de los cuales 200 mil son bosque nativo”.

También señaló que “quedó demostrado con el correr de los tiempos que la ley de ordenamiento territorial actual es una generadora de más material combustible. (…) La ley de ordenamiento territorial quemó todo el bosque, los campos, las chacras y los alrededores de las ciudades”.

Su planteo recibió el apoyo de Pino y la vicegobernadora expresó que “el diálogo está abierto para responder al pedido de entidades ruralistas del Arco Noroeste para resolver los problemas que esgrimen (…)”. En esa línea, precisó que “otro punto en el que tenemos que lograr un amplio consenso, es en la readecuación del mapa definitivo definido por la Ley de Bosques, tenemos la decisión política, ya que es una obligación moral de todos adaptar la legislación hacia un enfoque que ponga el cuidado del ambiente y la sostenibilidad en un plano prioritario y excluyente”.

LA RESPUESTA DE LAS ONGs AMBIENTALISTAS

La Asociación Amigos del Río San Antonio (ADARSA), la Asamblea Vecinos del Chavascate (AVCh), el Foro Ambiental Traslasierra (FAT) y la Asamblea del Monte de Unquillo (AMU), son las organizaciones que este viernes manifestaron su repudio frente a las declaraciones del dirigente ruralista.

“Sabemos que 1500 focos de incendios se han detectado en lo que va del año; 1500 casualidades es mucho. Acá no es culpa de la ley, es culpa de un modelo. Allí hay que buscar a los responsables de estos delitos”, expresó Marcela Fernández (ADARSA) en una entrevista que le realizó Radio Curva, de la localidad de Salsipuedes.

“No es la ley la que quemó el monte, una ley que protege el monte no es responsable de los incendios”, resaltó Lucía Castellano, de la Asamblea Ambiental Chavascate de Agua de Oro. Luego indicó que Riera “evidentemente está movido por intereses particulares del sector que representa y uno de sus objetivos debe ser ampliar la frontera agropecuaria, que es en lo que vienen insistiendo hace bastante, quejándose de esta ley. Cuando él dice, ‘sepan que se van a seguir quemando territorios’, suena casi como una amenaza”, agregó.

QUIÉN ES RIERA

Eduardo Riera fue electo presidente de la SRJM el viernes 31 de marzo de 2023, encabezando una lista única. Se trata de un productor agropecuario con amplia trayectoria en la región, que también fue vicepresidente de la entidad y que integra la comisión directiva, ocupando distintos cargos, desde hace nueve años.

Egresado como biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC (Universidad Nacional de Córdoba), también es el director de la Escuela de la Familia Agrícola de Colonia Caroya (EFA), una institución educativa de gestión privada. También integra el Consorcio Canalero y de Conservación de Suelos de Río Pinto, representante de la SRJM en la Comisión Ejecutiva del Consorcio Integrado de Cuencas y miembro del Consejo de Planificación Estratégica de la Municipalidad de Colonia Caroya.

EL BOSQUE NATIVO EN CÓRDOBA

La ley provincial 9.814, de ordenamiento territorial del bosque nativo, estableció tres categorías, según su grado de protección: rojo, amarillo y verde. El color rojo identifica los ecosistemas mejor conservados y donde existen una protección máxima. En el otro extremo, se ubica el color verde, que es donde no hay restricciones de uso.

Un cálculo extraoficial señala que entre 2001 y 2019 se perdieron casi 170 mil hectáreas de cobertura boscosa. El monitoreo oficial reconoce la pérdida de más de 48 mil hectáreas sólo desde 2016.

De acuerdo a un reporte publicado en UNCiencia, un portal de la UNC, Córdoba es una de las provincias argentinas más deforestadas en el transcurso de la historia reciente.

Apunta que entre 1998 y 2002, Córdoba alcanzó niveles de deforestación comparable con los máximos mundiales; y entre 2002 y 2006, esos índices se ubicaron entre los más altos de Argentina. Como consecuencia de ese proceso, de los 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con bosque nativo que poseía la provincia a principios del siglo XX, actualmente solo quedan 594 mil hectáreas (un 4,9% de la superficie provincial). Sin embargo, distintos especialistas precisan, que en la actualidad ese porcentaje se ha reducido a alrededor del 3%.

Indica, por último, el trabajo de UNCiencia, que “(la deforestación) es un proceso que obedece, principalmente, al corrimiento de las fronteras agropecuarias, resultado de la implementación de un sistema de producción agroindustrial basado en la siembra de transgénicos y el uso de agroquímicos. Este esquema productivo, a su vez, también implicó que actividades agropecuarias tradicionales, como cría de ganado, se vieran obligadas a desplazarse hacia los territorios del norte y noreste de la provincia”.

INCENDIO EN CAPILLA DEL MONTE

Los bomberos y los distintos equipos provinciales seguían combatiendo el fuego en Capilla del Monte y Los Cocos, en la noche del viernes. El saldo de los incendios, hasta el cierre de esta nota, era de 54 evacuados y dos viviendas quemadas. Las clases fueron suspendidas en la localidad de Capilla del Monte y el tránsito fue cortado en la ruta nacional 38.

En tanto, un hombre de 31 años que tenía un bidón de nafta fue detenido como presunto responsable del incendio que se desarrollaba en la ciudad cordobesa de Capilla del Monte. Los vecinos denunciaron que “portaba un un bidón de 10 litros de nafta y que intentaba prender fuego”.

El bidón fue incautado, mientras que la Policía interceptó al acusado, identificado como Julio Omar Aguirre. El detenido fue trasladado a la comisaría de La Cumbre.

