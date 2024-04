[Opinión] ¿Hay luz al final del túnel?

(Por Pablo Tissera *). Según datos del INDEC la pobreza subió al 41,7% a fines del 2023 y afectaba a 19,5 millones de personas. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 31,8%. Dentro de este conjunto se distingue que un 8,7% de hogares se ubica por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 11,9% de las personas.

Se evidenció también que en promedio “el ingreso total familiar aumentó 69%” y “las canastas regionales promedio aumentaron 81,6% (Canasta Básica Alimentaria) y 75,8% (Canasta Básica Total)”, he aquí la causa del aumento de niveles de la población en situacion de pobreza e indigencia.

CRISIS CIVILIZATORIA

¿Qué nos depara el futuro con esta situación socio-económica? ¿Cómo impacta esta realidad en la construcción del ciudadano o ciudadana cultural de las generaciones venideras? ¿Cómo verán al ser humano y al mundo quienes no tienen que comer o dónde dormir? ¿Cuáles serán las reacciones de las y los desocupados ante el avance de lo importado y el cierre de la industria nacional?

El sálvese quien pueda al que nos lleva la ideología neoliberal profundiza la crisis civilizatoria que arrastramos desde que predomina la ley de la selva y la supervivencia de los más fuertes.

¿El sendero del egoísmo y el individualismo como máximas del sistema capitalista neoliberal bajo la concepción libertaria que pretende lograr un mundo mejor si la libertad del varón y la mujer se rige bajo el sistema de precios y la libre oferta y demanda de lo que nos rodea en nuestras vidas, no sólo hablo de productos, sino también de las relaciones humanas, todo tiene un precio y todas mis decisiones tienen un principio económico, digo, me pregunto, no será mucho? Pero esta filosofía de vida es la que hoy nos gobierna, ni más ni menos.

ENTRE LA PACIENCIA Y EL AVANCE DE LA CRISIS

Está claro que una parte considerable del votante del cambio tenía (muchos y muchas la tienen aún) la esperanza de que su situación económica mejore, ante un gobierno que antecedió que no supo o no pudo mejorar denodadamente la calidad de vida de la gente a sabiendas que arrastraba una deuda externa impagable del Macrismo, sumado a ello la pandemia, la sequía y la guerra.

Y si le agregamos la era de la posverdad y de los medios masivos de comunicación que machacaron contra el Estado, le suma esa cuota de esperanza y paciencia, claro está Pero la crisis avanza y caminamos hacia quien sabe dónde.

¿QUÉ SE AVIZORA AL FINAL DEL TÚNEL?

El precipicio, sí, el precipicio. No hay luz, hay más oscuridad, y si estos niveles de pobreza e indigencia hoy nos asustan y nos preocupan, no se imaginan cuánto nos va a doler el futuro.

¿OTRA ARGENTINA ES POSIBLE?

Claro que es posible, y no nos vamos a cansar de citar a un gran referente cooperativista que no está más con nosotros, hablo de Floreal Gorini que decía, otro mundo mejor es posible, más igualitario, más solidario, más democrático con justicia social, pero eso podría suceder siempre y cuando la gente lo quiera, y no sólo eso, sino que se organice y luche para conseguirlo.

* Pablo Tissera. Dirigente cooperativista y Presidente del Partido Solidario Córdoba.

