[Opinión] El peor gobierno de la historia

Con la llegada del actual y nefasto gobierno nacional (quien es socio de una oposición colaboracionista que se le parece), se viene avanzando en la destrucción interna del Estado, en sus distintos niveles (reconocido esto por palabras del propio presidente en una entrevista), lo que es un verdadero escándalo que no se puede dejar pasar por alto.

Este gobierno nacional es desastroso para la gente, por donde se lo mire. Empeoró todos los indicadores micro y macro económicos del gobierno anterior: Aumentó la pobreza; la indigencia; el desempleo; los impuestos y las tarifas; la inflación; y el precio de los alimentos, medicamentos, prepagas, transporte, ropa, alquileres, entre otros factores de la economía. Despidió miles de trabajadoras y trabajadores estatales, que desempeñaban en su mayoría una importante función social. Provocó el cierre masivo de pymes y comercios. No creó un solo puesto de trabajo. Destruyó el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, con la mega devaluación del 120% que aplicó en sus comienzos. Apagó el mercado interno. Paralizó la obra pública. Cerró varios medios de comunicación estatales, y avanza en otros que aún subsisten. Generó en seis meses, innumerables conflictos diplomáticos y no trajo inversiones. Es por todo esto y mucho más, que claramente ha demostrado ser el peor gobierno de la historia.

Ahora bien, el hecho de ganar una elección, no le da derecho a ningún gobernante de destruir el Estado (que somos todos nosotros). No le da derecho a quitarle derechos adquiridos al pueblo; a meterse con los jubilados; a hambrear al pueblo; a querer instalar un modelo de esclavitud laboral moderno del siglo XXI; a hacer antojos personales a costa de millones de compatriotas que la están pasando muy mal; a no darles medicamentos a los enfermos oncológicos; o a pretender quitarle beneficios legales vigentes a las personas con discapacidad.

Existen innumerables razones, por las que se podría impulsar el juicio político. Solo una persona, lo ha hecho. Se trata del periodista Santiago Cúneo, quién ha juntado miles de firmas avalando este pedido. Resulta extraño, que ninguna legisladora o legislador nacional haya firmado el pedido de juicio político que impulsa Cúneo (en especial los de Unión por La Patria).

La situación del país en lo social, y en lo económico es catastrófica. En la República Argentina, existen tres poderes. Entre ellos, se deben controlar. Es necesario que el Congreso Argentino, deje de ser tan mediocre (cobran cifras escandalosas de dietas). Fundamentalmente, que desde el primer diputado hasta el último senador, que proceda en sus acciones como un verdadero representante del pueblo (algo que hasta ahora, la mayoría no ha demostrado ser).

También es clave, el rol de la justicia a la hora de hacer control de constitucionalidad con celeridad, sobre actos del Poder Ejecutivo Nacional que sean cuestionados ante los Tribunales.

La República Argentina, merece tener un gobierno que cada día le mejore un poco más la vida a la gente, y no uno que busque la manera de arruinarla como si tuvieran vía libre para hacer lo que quieran con todo un pueblo.

Es importante que no sigan tirando de la cuerda porque tarde o temprano, todos los pueblos dicen basta.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado.

