Odisea: alquilaron una casa, les cortaron el gas por una fuga y se les quemaron los electrodomésticos por una falla eléctrica

Un aviso clasificado llamó la atención de Jorge, el marido de Andrea Noemí Vuk. Buscaban una nueva vivienda para alquilar porque se les vencía el contrato del lugar en el que vivían hasta ese momento. La encontraron, pero no era lo que esperaban, y ahora viven una odisea, porque la nueva casa tiene, entre otras deficiencias, fallas en las instalaciones de gas y luz para los que no han encontrado solución por parte del propietario y la inmobiliaria. Llevaron el caso a la Justicia.

La familia integrada por la pareja y una adolescente de 16 años abandonó su vivienda en barrio Santa Isabel y se mudó a barrio Observatorio, en la ciudad de Córdoba, a pocos metros del lugar donde el matemático y astrónomo Benjamín Gould inició sus fotografías estelares. Andrea fue la encargada de retirar la llave de la vivienda de dos dormitorios, un baño, una cocina-comedor y un patiecito. El domicilio: San Luis al 780.

“Por fotos parecía pasable –relató Andrea a ENREDACCIÓN-, pero automáticamente, a los pocos días, me di cuenta que la casa no había sido pintada y muy rápidamente empecé a ver otras irregularidades”. Por ejemplo, el baño se hundió cuando la fueron a ver, razón por la cual, tuvieron que ingresar a vivir unas semanas más tarde de lo previsto.

“La casa no tenía los cables en buena condición y todo el tiempo había olor a gas. Llamé a Ecogas y cortaron el servicio porque encontraron una fuga en un caño clandestino. Cuando le acercaban un encendedor, prendía llama”, recordó con preocupación la mujer.

“No solo vas a volar vos, sino el complejo y alrededores”, le dijo el gasista matriculado que inspeccionó la vivienda el 26 de diciembre y cortó el suministro a Andrea Vuk. La propiedad que ocupa la mujer y su familia, comparte el terreno con otras seis unidades, las cuales hace un mes que también quedaron sin gas hasta que se ejecuten las obras necesarias.

“Entran personas a presupuestar -enviadas por la dueña y la administradora- pero todavía no me dan solución”, denuncia Vuk.

El otro gran inconveniente que enfrenta la familia, tiene que ver con las irregularidades de la conexión eléctrica: “Al tema de la luz lo planteé desde el primer momento. Nunca pude hacer el cambio de titularidad del servicio porque me pedían un apto de instalación eléctrica que no pude obtener. De la inmobiliaria me mandaron un hombre que me quería hacer un certificado trucho y como lo advertí, llamé a otros electricistas que me confirmaron que era necesario un nuevo cableado porque lo realizado hasta ese momento no era lo que exigía la normativa vigente”, explica.

Además, por un desperfecto eléctrico, se “quemaron” todos los electrodomésticos que tenían: televisor, heladera, computadora e impresora.

“Imaginate la plata que llevo gastada… Y el tiempo”, afirma con angustia.

La salud de Andrea corre peligro. “No estoy comiendo, bajé como 7 kilos, uso una garrafa para calentar el termo de agua y me baño con agua fría o en lo de amigos. Mi hija lo mismo. La tengo boyando entre casas de amigas”.

EL CONFLICTO

A pesar de las insistentes llamadas a la inmobiliaria que maneja Norma Giménez, con domicilio en Avenida Colón 525, Andrea Vuk cuenta que nunca atendió sus demandas con la excusa de que “tenía mucho trabajo” o bien le pedía que vieran el tema “más adelante”.

“Yo tengo una abogada que me está ayudando en mi búsqueda de identidad biológica, y ella estaba al tanto de este problema. En noviembre fue mi marido a pagar trece mil y pico pesos de alquiler y le mandan un audio diciendo que además debía $4.000 de luz. Pero es una irregularidad, ya que cobraba una luz inexistente. Entonces nos negamos a seguir pagando”. Desde la inmobiliaria le respondieron que, si no pagaba los servicios, no le cobraban el alquiler.

En diciembre dejó de abonar la suma mensual hasta tanto alguien –Angela Colazo, locataria o Norma Gimenez de la inmobiliaria- la escuche. “La administradora no da la cara, no contesta. A través de su abogada me intima a abonar los meses de diciembre y enero. Yo le respondo que estoy a disposición de la administradora para fijar fecha y hora y pagarle en mano el alquiler”, explica.

En un momento, Andrea pensó en rescindir contrato, pero ahora quiere ir más allá y pedir la nulidad del mismo para no tener que seguir gastando plata de su bolsillo y para eximir de cualquier tipo de responsabilidad a las tres personas que firmaron como garantes. “Aparte, porque yo alquilé una casa de buena fe y me estafaron en darme una vivienda inhabitable”, exclama.

Desde ENREDACCIÓN nos comunicamos con Giménez y la abogada Martina Masriera, pero tampoco nos brindaron respuesta, con el argumento de que la causa está bajo secreto de sumario.

DENUNCIA PENAL

Por su parte, la abogada María Laura Valles, que asesora a Vuk, explicó a este medio que “la estafa se produce desde el momento en que entregan un departamento como si estuviera en perfectas condiciones, con los servicios instalados y que cuando Andrea muestra las pruebas no le dicen nada”.

“Nosotros le decimos a la inmobiliaria que el alquiler está a disposición y que el problema de electricidad y gas es un vicio oculto. Además, hicimos tres denuncias penales porque hay un riesgo de vida en la casa y en el complejo, por perdida de gas, y un electricista matriculado verificó que los cables no son del diámetro que tienen que tener y no tienen cable a tierra, que es lo que hace descarga a tierra cuando hay una anomalía”, explicó Valles.

Una de las denuncias realizada el 28 de diciembre –dos días después del corte de gas- es por tentativa de homicidio preterintencional, que –indica la abogada- “es cuando vos no querés matar a una persona, pero desmerecés los medios que hay para evitarlo”. Otras dos denuncias son por haber obstruido una puerta que comunica a la vivienda de Vuk con un pasillo, que podría ser utilizada como salida de emergencia, y el cambio de cerradura, sin entrega de una copia para la inquilina. “La Policía agarró in fraganti a un cerrajero poniendo un pasador desde el lado de afuera para evitar que la puerta abra y a pesar de los gritos de Andrea, el hombre continuaba su tarea, por eso le sumamos el delito de omisión de auxilio”.

Las denuncias fueron realizadas en la Unidad Judicial N° 5 y el fiscal que está a cargo de la investigación es José Bringas.

“Ya han enviado peritos de la Policía Judicial, pero hasta ahora, no tenemos novedades”, concluyó Valles.

VIDEO DE LA PUERTA CON TRABA

