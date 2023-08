Motochorros matan a una niña de 11 años cuando llegaba a la escuela en Lanús

Una niña de 11 años fue asesinada este miércoles durante un asalto cometido por motochorros que la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela en el partido bonaerense de Lanús. Por el caso fueron detenidos dos hermanos mayores de edad como sospechosos, uno de los cuales había estado siete meses prófugo y tenía una orden de captura desde el lunes, informaron fuentes policiales, judiciales y del municipio.

El precandidato presidencial e integrante de Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, denunció que “como es moneda corriente en nuestros barrios populares, la zona estaba liberada por la policía que tardó 30 minutos en llegar con un patrullero local. Del mismo modo, la ambulancia municipal que podría haberle salvado la vida, se demoró 40 minutos en llegar. Como afirmó el Director del Hospital Evita, la muerte podría haberse evitado si los tiempos hubieran sido otros”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que se trata de “un hecho lamentable, triste y conmovedor”, confirmó que “ya están detenidos” los dos jóvenes que presuntamente participaron en el crimen y que fue secuestrada la moto y los dos cascos que se cree que utilizaron en el hecho, por lo que “el caso está cerrado”.

Como consecuencia del crimen de Morena Domínguez, los partidos Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y la izquierda suspendieron los actos de cierre de campaña electoral que estaban previstos para este jueves.

En tanto, durante la tarde, decenas de vecinos del barrio donde ocurrió el hecho protagonizaban algunos incidentes y arrojaban piedras contra el frente a la comisaría 5ta. de Lanús, ubicada en la calle Warnes al 3000 de Villa Diamante.

En esa seccional policial se hallaban alojados los dos hermanos detenidos: Miguel Ángel Madariaga (28), alias “Miguelito”, y Darío Humberto Madariaga (25), quienes estaban a disposición de la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien los indagará el jueves, acusados por el delito de “homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento”.

El encubrimiento está relacionado a que la moto que secuestraron los investigadores en poder de los hermanos Madariaga estaba denunciada como robada el martes, en una causa que también tramitaba en la fiscalía de Bussano, dijeron las fuentes.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de esta mañana, cuando la niña fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad municipal que se convirtió en una prueba clave de una causa, ya que allí se observa que Morena cae al asfalto cuando es abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

Un automovilista que fue testigo de la secuencia intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

“Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá”, aseguró uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse.

El resultado preliminar de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora que fue incorporada al expediente judicial señala que Morena murió como consecuencia de “un fuerte golpe en la zona abdominal” que le provocó lesiones en el riñón y en el hígado y sufrió una “hemorragia interna”.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia del SAME y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

“Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece”, relató Javier Maroni, director del mencionado sanatorio del sur del conurbano.

Mediante un análisis de las cámaras de seguridad del municipio, los investigadores policiales lograron detener a los hermanos Madariaga como los presuntos autores del hecho.

Si bien en un principio los pesquisas habían asegurado que por el crimen de Morena había sido detenido un adolescente de 14 años, el propio ministro Berni confirmó a la prensa que no hay menores de edad vinculados con el hecho.

Los investigadores judiciales explicaron que los hermanos Madariaga formaban parte de un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, que son conocidos en el barrio por cometer robos y distintos delitos.

“Es gente vinculada a la droga y a los robos en la zona”, dijo a esta agencia un pesquisa con acceso al expediente judicial.

María, la madre de la niña fallecida, expresó su dolor por lo ocurrido desde Salta, adonde había viajado junto a otro de sus hijos, y cuestionó la falta de seguridad en la zona, tras asegurar que “el barrio es tierra de nadie”.

En tanto el padre de Morena, llamado Hugo Domínguez, aseguró que siempre tuvo “miedo” de que a su hija “le pasara algo en la calle” cuando caminaba hacia el colegio.

Aparentemente, los padres de la niña se encontraban en conflicto tras su separación y Morena se hallaba actualmente al cuidado de su abuela materna.

Por otra parte, Florencia, madre de una compañera de Morena, relató al canal Todo Noticias que presenció el momento en el que dos maestras de la escuela a la que concurría la niña intentaron reanimarla pero que estaba inconsciente.

“Yo estaba en la puerta del colegio, se escuchan los gritos, me acerco, la nena ya estaba tirada en el piso, estaba consciente como lo ven en el video. Le arrebatan el celular y el barrendero es quien la rescata y pega el grito de ayuda. Sé que le pegan dos piñas en el estómago a la nena, le arrebatan el celular y la arrastran. La levantamos y la llevamos al colegio. Después, la nena ya estaba inconsciente y no respondía”, concluyó la mujer, acongojada.

>> HURACÁN SE SOLIDARIZÓ CON LA FAMILIA DOMÍNGUEZ

El Club Atlético Huracán manifestó este miércoles su solidaridad con la familia de Morena Domínguez, ya que el hermano de la víctima se desempeña en las Divisiones Infantiles del Globo.

En un tuit publicado por la cuenta oficial del club del barrio porteño de Parque Patricios, minutos antes de enfrentar a Instituto por los 16avos. de la Copa Argentina, se subió una imagen del escudo con un listón negro, en un fondo con tonos grises.

“El Club Atlético Huracán se solidariza con la familia Domínguez por el asesinato de Morena, hermana de Bruno, jugador de las Divisiones Infantiles del Globo”, expresó la institución.

Por último, la institución “quemera” señaló: “Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos. Exigimos justicia”.

> Con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.