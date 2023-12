Milei termina de cubrir los cargos de su Gobierno y convoca a la ciudadanía para la asunción

El presidente electo, Javier Milei, continúo este martes con múltiples reuniones en el Hotel Libertador de Buenos Aires, donde ultima los detalles para su asunción del próximo 10 de diciembre, y llamó a la ciudadanía a asistir este domingo a la ceremonia en las inmediaciones del Congreso con banderas de Argentina.

El presidente electo se reunió con el designado ministro de Economía, Nicolás Caputo, y el economista Santiago Bausili, que suena para ocupar la dirección del Banco Central, en el Hotel Libertador, en el centro porteño, donde Milei está viviendo desde las elecciones generales y usa de punto de encuentro con quienes formarán parte del Gabinete.

Tras la reunión, Caputo consideró que fue “muy buena” y que próximamente “se anunciará el equipo” del Banco Central.

“La reunión estuvo muy bien. El programa económico será anunciado en su momento, esa es la realidad. El equipo está trabajando para comunicarse de la mejor manera posible”, indicó Caputo en declaraciones a la prensa.

El ministro designado opinó sobre la posible designación de Santiago Bausili en el Banco Central y afirmó que “el presidente del banco central será anunciado en las próximas horas”.

El futuro jefe de Estado mantuvo reuniones para terminar de definir los nombramientos de su gabinete y ultimar detalles de las primeras medidas de su gestión.

Allí se discutieron “cuestiones operativas” sobre cómo se llevará adelante el desembarco en los distintos ministerios, el reordenamiento burocrático necesario y los principales lineamientos a seguir en las primeras semanas de gobierno, según informaron a Télam fuentes de La Libertad Avanza que participaron del encuentro.

Se habló también de la anunciada reestructuración del Estado que encarará la nueva administración y de los nombres del futuro gabinete y equipo de gobierno que aún restan por anunciar, dijeron las fuentes.

De la reunión con el presidente electo participaron los futuros ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Cancillería) y Guillermo Francos (Interior).

Pasado el mediodía, Milei se retiró de las oficinas de Retiro e ingresaron dirigentes cercanos a Bullrich como el diputado Hernán Lombardi, Damián Arabia, Federico Pinedo y Federico Angelini para mantener una reunión con la presidenta del PRO.

Entre los casilleros que aún falta conocer del próximo gabinete, destaca quién quedará a cargo de la AFIP: “Será una mujer de la política”, dijeron los voceros.

En tanto, se confirmó que el ministerio de Salud será convertido en una secretaria que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, al igual que el de Ciencia y Tecnología, que pasaría a ser una subsecretaría.

Además, se eliminará el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades y se precisó que todavía no hay fecha prevista para la designación de un funcionario al frente del Banco Central.

En la jornada, Milei también recibió la visita del diputado nacional de Alianza Libertad, Jose Luis Espert, quien afirmó que su objetivo es “convencer” a legisladores de todo el arco político de que “hay que hacer un ajuste fiscal” y de que “el Estado no tiene plata”, y aseguró que el presidente electo no le “ofreció ningún cargo”, reafirmando que su trabajo “está en el Congreso”.

“Yo soy Avanza Libertad dentro de JxC. La idea es convencer a todos aquellos que no estén convencidos, no solo de JxC sino también por afuera, de la necesidad de que se entienda que el Estado no tiene plata y que hay hacer un ajuste fiscal y que ese ajuste lo tiene que hacer la política”, dijo Espert.

Cerca del mediodía, Milei realizó una publicación en su cuenta de la red social X, convocando a la ciudadanía a asistir este domingo a partir de las 11 a las inmediaciones del Congreso nacional, donde se realizará la ceremonia de traspaso y asunción del nuevo gobierno.

“Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Trae tu bandera argentina”, dice el flyer publicado junto a la leyenda “Viva la libertad carajo” .

Según está previsto, a las 11 comenzará la Asamblea Legislativa en el interior del Congreso, ante la cual Milei hará el juramento de rigor y luego recibirá del presidente saliente Alberto Fernández los atributos del mando.

Fuentes de La Libertad Avanza (LLA) anticiparon que cerca de las 12 Milei “no brindará un discurso frente a la asamblea, sino que lo hará en la plaza de los Dos Congresos”.

Por su parte, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel mantuvo una reunión con el bloque de senadores radicales en la Cámara alta, que describió como “muy cordial” y señaló que “hace al sistema democrático” que la Presidencia Provisional del Senado sea ocupada por un senador del oficialismo .

Villarruel opinó en declaraciones a la prensa sobre la designaciones de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad y Luis Petri en Defensa, dos carteras en los que la abogada tuvo un gran interés y afirmó: “Son decisiones que ocurren en la política y fue una decisión del presidente Milei. Como vicepresidenta y amiga lo acompaño”.

Por su parte, el actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibió a Petri, para “iniciar el proceso de transición” en esa área, a cuatro días de que el Gobierno electo, encabezado por Javier Milei, asuma sus funciones.

“Recibí al doctor Luis Petri para iniciar el proceso de transición en el Ministerio de Defensa”, indicó Taiana en su cuenta de X y confió que en la reunión hablaron sobre “las distintas áreas de trabajo de la cartera, las Fuerzas Armadas y la defensa nacional”.

