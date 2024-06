Milei dijo que se viene la etapa de “emisión cero” y que avanzará en la competencia de monedas

El presidente Javier Milei dijo este viernes, luego de la aprobación de la Ley Bases, que “viene la etapa de emisión cero”, lo que llevaría luego de una serie de reformas a que convivan distintas monedas, incluido el peso. Lo hizo en una entrevista por el Canal LN+.

De este modo, el plan oficial se propone que al dejar de emitir pesos, las empresas y personas utilicen sus activos en dólares u otras monedas para desarrollar la actividad económica.

“La dolarización va producirse naturalmente. El peso no necesariamente va desaparecer, lo que se necesita es que no crezca más para que no haya un problema que te lleve a la desinflación. La monetización va a darse con la presencia de nuevas monedas. Será tan grande la relación entre las otras monedas y el peso, que será insignificante. Es un proceso que se dará con el tiempo”, explicó el presidente.

“Hasta ahora hicimos la fase 1 del Gobierno; por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia. La Ley Bases de anoche es un hito histórico y monumental, es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que hasta ahora era la más grande de la historia argentina”, apuntó el presidente.

Agregó que “hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario. Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados (Pases). Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados”.

También confirmó que Federico Sturzenegger ingresará al gabinete y anticipó el proyecto de sancionar una “ley hojarasca”, que buscará eliminar más “regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico”. Sturzenegger se encargaría de instrumentar las reformas establecidas en el DNU 70/2023 y la Ley Bases.

