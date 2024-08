Mejora la fórmula del gobierno: El Senado aprobó la reforma de la movilidad jubilatoria

El Senado aprobó por amplia mayoría la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que recompone un 8,1% los ingresos para jubilados. La decisión pone a prueba la advertencia del presidente Javier Milei de que vetaría cualquier medida que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. Luis Juez (Frente Cívico, Pro) votó a favor de la reforma y contra el gobierno nacional. Su compañera de bancada, Carmen Álvarez Rivero (Pro) fue la única que se sumó al bloque de La Libertad Avanza (LLA). Mientras que la peronista cordobesa, Alejandra Vigo estuvo ausente, ya que se encontraba en Estados Unidos en una actividad oficial. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se ausentó de la votación.

El Senado debatió la reforma previsional y aprobó una recomposición en los ingresos de los jubilados. El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establece un esquema que combina el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados y una recomposición a los fondos jubilatorios adeudados a las provincias por parte de Nación por una suma de $703.515 millones. Actualmente, regía un sistema establecido por decreto por el Presidente.

El proyecto en general fue aprobado por 61 votos a favor y 8 en contra, entre los que estuvieron los siete senadores de La Libertad Avanza y Carmen Álvarez Rivero (PRO), aunque el resto de sus compañeros de bancada acompañaron la reforma jubilatoria. Es decir, que la iniciativa sumó la adhesión de los legisladores de Unión por la Patria (UxP), UCR, Pro, y partidos provinciales. Es el segundo traspié consecutivo que sufren las medidas del oficialismo. El miércoles, la Cámara de Diputados rechazó el DNU que otorgaba 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la SIDE y ahora, se agregó la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria en el Senado.

El radicalismo intentó establecer modificaciones de último momento a la redacción que el peronismo no aceptó argumentando que dilataría el aumento de ingresos a los jubilados.

La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fue una de las aliadas opositoras con las que contó el oficialismo: “Lo que varios de mis colegas van a hacer hoy es un error. […] No hay duda de que a los jubilados lo que más les conviene es que no haya inflación; a su edad no pueden seguir surfeando los precios como estamos acostumbrados en la Argentina. Hoy estamos viendo bajar la inflación, que es casi un milagro sostenido por pequeños fósforos; cuando prendemos uno se cae otro”.

En tanto, el senador Mariano Recalde (Unión por la patria, CABA) apuntó que “destinar una parte del presupuesto para atender una necesidad imperiosa como es el haber de los jubilados y pensionados es un acto degenerado para el Presidente. La realidad es que tiene un costo fiscal del 0,4% del PBI; el mismo exactamente que implicó haber modificado el impuesto a los Bienes Personales y a la riqueza que se aprobó en este Congreso. No se trata de un problema de falta de recursos, sino que se destinan a otras cosas”.

