Massa participó de un acto de la DAIA y dijo que si es electo, Hamas será considerado “terrorista”

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, participó este lunes de un encuentro organizado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para expresarse “contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel”, donde reiteró que en caso de ser electo colocará a Hamas en la lista de “organizaciones terroristas”.

La reunión comenzó a las 18.30 en el Hotel Four Seasons porteño, ubicado en la calle Posadas 1086.

El ministro de Economía, en declaraciones a la prensa, indicó que si “el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, vamos a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas porque estamos frente a un hecho terrorista”, en referencia al conflicto bélico que se desarrolla entre Israel y Hamas.

“Estamos frente a un contexto internacional muy complejo porque, de alguna manera, estamos marcados por un hecho que a partir de un acto de terrorismo de una organización cambió la geopolítica global y pone de vuelta en alerta a la comunidad, no solo a la comunidad judía en Argentina, sino a nivel internacional, frente al riesgo de la aparición del antisemitismo”, señaló Massa.

Estuvieron también en el encuentro la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, fue invitado al acto, y aunque no acudió a la cita referentes del espacio que sí se encontraban presentes, como la diputada electa Diana Mondino, no supieron dar razones de la ausencia.

Por su parte, Massa remarcó que “es muy importante que tengamos la tolerancia como valor central, el respeto por el otro como valor central en un país en el que pareciera que todo es agresión, en un contexto democrático en el que el descalificar al otro y agredir al otro pareciera que es la regla, y tratar de construir diálogo y construir el respeto a los derechos me parece que es muy importante”.

Y reiteró su llamado a distintos sectores de la oposición: “Voy a convocar un gobierno de unidad nacional y eso supone convocar a los mejores sin importar de dónde vienen”.

“Se trata de establecer que defendemos la educación pública, la gratuidad universitaria, el trabajo con derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas, la industria nacional, una economía que fortalezca nuestra moneda a partir de aumentar nuestras exportaciones, el rol del Estado en la lucha contra la inseguridad, contra aquellos que plantean la libre portación de armas. Esos son los valores centrales que, de alguna manera, nos tienen que llamar a construir”, enumeró.

Durante el encuentro, hizo un pedido por los argentinos secuestrados en Israel, se hizo un minuto de silencio y prendieron velas por las personas que fallecieron en el ataque y se levantaron carteles con las imágenes de las personas que fueron víctimas de los ataques de Hamás.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, dijo en diálogo con Télam que este fue un acto “contra el terror y a favor de Israel” y señaló que a 40 años de democracia en Argentina, “no hay posibilidad de democracia con terror”.

“Nosotros no tenemos dudas que el terror que comenzó en el mundo el 7 de octubre es solamente el principio. Y que si nosotros no apoyamos la lucha por la seguridad, la independencia y la diversidad, como sostiene el Estado de Israel, la situación del mundo va a ser mucho más peligrosa”, expresó Knoblovits.

Sobre la participación de dirigentes de diferentes partidos políticos del encuentro, destacó que “hay un mensaje, un hilo conductor y que en algo podemos estar de acuerdo. Sobre todo en un lugar como la República Argentina que tuvo dos episodios terroristas”.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti afirmó a esta agencia que “lo que estamos haciendo acá es pedir por los civiles, las personas que están secuestradas, realmente es un acto humanitario, no tiene ninguna consecuencia política ni definición de ese tipo”. En tanto, el vicepresidente del máximo tribunal Carlos Rosenkratz pidió por la pronta “liberación de los secuestrados”.

Por su parte, la ex candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en declaraciones a Télam indicó que respalda “la lucha contra el terrorismo y estamos pidiendo la liberación de los rehenes. Es fundamental terminar con el terrorismo y lograr que Israel sea defendida”. Luego, se negó a dar declaraciones sobre la interna de Juntos por el Cambio, pero señaló que Gerardo Morales es alguien que “representaba al modelo continuista”. La exministra de Seguridad estuvo en el hotel por unos minutos pero se retiró antes del comienzo del acto central.

Por su parte, Diana Mondino dijo a esta agencia que el ataque a Israel “es una tragedia para todos, no solamente para las personas que están en esta situación tan fría de secuestro, sino para toda la humanidad. Porque si no respetamos las normas básicas de convivencia, si hay terrorismo, no hay forma de que nadie pueda estar tranquilo”.

En el encuentro participaron dirigentes como el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley; el Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff; los intendentes Julio Zamora (Tigre), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Gustavo Posee (San Isidro); el excandidato a Jefe de gobierno por LLA, Ramiro Marra; entre otros.

Con información de TÉLAM.

