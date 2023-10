Massa denunció que el empresario Eurnekian no paga impuestos por 626 campos en el exterior

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, instó este lunes a ser “fuertes” con los evasores y mencionó el caso del empresario Eduardo Eurnekian que no paga sus impuestos por “626 campos que tiene en el exterior”.

“Tenemos que fortalecer el ingreso de impuestos y ser fuertes con aquellos que terminan no pagando impuestos”, señaló Massa durante una entrevista en América TV.

A modo de ejemplo, afirmó que “Eurnekian tiene 626 campos en el exterior” y no cumple con sus obligaciones tributarias.

En horas de la tarde, a través de una nota de prensa, Eurnekian salió al cruce de las declaraciones formuladas por Massa y aseguró que su patrimonio está declarado ante la AFIP.

“Desmiento categóricamente ser propietario de 626 campos en el extranjero”, afirmó Eurnekian, tras lo cual subrayó que “tengo mi patrimonio debidamente declarado ante la AFIP y pago en tiempo y forma los impuestos correspondientes”.

Massa, en la entrevista con América TV, destacó también el accionar del Gobierno con recientes allanamientos en los que se detectaron “subfacturación de exportaciones por US$ 2.500 millones, que involucraron a 125 bancos y financieras”.

Durante el reportaje Massa solicitó además, a los legisladores de Juntos por Cambio que colaboren en la aprobación de la ley de intercambio de información tributaria, que aún se encuentra bajo tratamiento legislativo.

Y pidió que la Justicia se expida “sobre el blanqueo impulsado por el ex presidente Mauricio Macri, que incluyó a familiares de funcionarios que se adhieran a una ley que no incluía esa condición. Protegen a gente que fugó y los argentinos no saben quienes son. Macri sacó un decreto violando la ley, por lo tanto es hora que la Justicia lo resuelva y deje de dar vueltas”, subrayó Massa.

El ministro y candidato presidencial dejó en claro que si llega a la Presidencia “no contempla un plan bonex” que congele los depósitos en la plaza financiera.

“Si hubiese pensado que el plan bonex era el camino lo hubiese hecho antes, para enfrentar los US$ 45.000 millones que se fugaron y los US$ 21.000 millones que se perdieron producto de la sequía”, subrayó el funcionario.

En cuanto a sus medidas paliativas para enfrentar los efectos de la sequía, aclaró que “declaramos a 13 provincias en emergencia agropecuaria y no tuvimos un solo tractorazo” de protesta.

Massa, finalmente, pronosticó que el año que viene se moderará la inflación para cualquier candidato o candidata que llegue a la Presidencia.

“El año que viene va a bajar la inflación por el revalúo de nuestra moneda. Hicimos todo lo que había que hacer para que caiga la inflación en el 2023, en función del crecimiento que se registrará en las exportaciones del agro y mineras, y del superávit de la balanza energética que ya es una realidad”, concluyó Massa.

“NO VOY A TENER JEFE”

Massa, aseguró que si llega a la Casa Rosada no tendrá “jefes” y será el único responsable de conducir los destinos de la Argentina, un día después del debate que lo enfrentó por segunda vez con los otros postulantes a la Presidencia.

Massa convocó a los jóvenes para la construcción de un modelo “solidario” de país y consideró que los argentinos están ante una “responsabilidad histórica” en los comicios generales del 22 de octubre, cuando se definirá “si hay un proyecto de Nación o cada uno se arregla como pueda”.

Además, advirtió que “romper acuerdos” como los que el país mantiene con China, propuesta que hizo pública varias veces el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, significará “romper el mercado” y pone en riesgo las fuentes laborales de trabajadores que se desempeñan en industrias que sostienen el intercambio comercial con el gigante asiático.

En declaraciones al canal de YouTube Gelatina, Massa destacó que en varios momentos de su trayectoria política fue criticado “mucho” por “ser una persona de diálogo”, algo que “hoy es un valor”.

“Me criticaron mucho ser autónomo, ser independiente, no tener jefes. Ni hoy ni el 10 de diciembre voy a tener jefe, porque yo soy, en definitiva, el que tiene la responsabilidad de conducir”, afirmó el candidato presidencial de UxP.

A menos de dos semanas de los comicios generales, Massa confió en que la fórmula que integra con el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dará “una sorpresa” en las urnas y demostrará que la “Argentina no resigna sus valores”.

“Los nuestros -resaltó en referencia a la militancia- se dieron cuenta que lo que viene por delante es importante y recuperaron la mística. Y con mística, tenemos la mitad de la batalla ganada”.

En el tramo final de la campaña electoral, Massa instó a “convocar a los pibes” para sumarse a un proyecto que les permita “tener gratis su universidad, que le dé becas y a defender el derecho de su abuelo y de su papá a tener jubilación; hay que convocarlos a la construcción de un sistema solidario”, resumió.

“Se juega si tenemos o provincias o si cada uno se arregla como pueda. Si tenemos salud pública o si cada uno se arregla como pueda”, reflexionó Massa, en alusión a las chances de Milei, quien se expuso en las elecciones primarias PASO del 13 de agosto último.

Al respecto, el candidato de UxP exhortó a los adolescentes y jóvenes a entender que “el país no puede tener un Presidente que niegue el cambio climático”, en referencia a lo declarado por Milei en el debate obligatorio. “Es dramático: contaminar los ríos es atentar contra la casa común”, mencionó, aludiendo además a la definición del planeta que hace el papa Francisco.

> Con información de TÉLAM.

