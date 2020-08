Más cerca de la NBA: La misma agencia que maneja a Stephen Curry representará a Facu Campazzo

Los pasos del cordobés no dejan lugar a dudas, su destino inmediato está en la NBA. Luego de comunicarles hace una semana a los dirigentes del Real Madrid que no tiene intenciones de continuar en Europa, ahora se le sumó una noticia que lo acerca aún más a la mejor liga del mundo. La agencia Octagon Basketball Europe se encargará de la representación internacional del base de la Selección Argentina.

Octagon es una de las agencias más importantes de la competencia y tiene entre sus clientes a dos súper estrellas del momento como Stephen Curry de los Golden State Warriors y al posible MVP de esta temporada, Giannis Antetokounmpo de los Milwuakee Bucks.

David Carro Funes, quien forma parte de la agencia, lo anunció a través de sus redes sociales: "Muy emocionado de anunciar que Facundo Campazzo se une a la familia de Octagon. Bienvenido a quien es posiblemente el mejor base de la Euroleague. Enorme corazón, persona humilde y talento mágico, todo junto. Con el mejor: Claudio Villanueva (manager del jugador). Un honor".

Otro que también confirmó la noticia fue Marko Jelic, director senior de Octagon Europa, que también saludó el desembarco de Campazzo. Justamente Jelic fue el encargado de llevar a Giannis Antetokounmpo de la Liga A2 de Grecia directo a la NBA. Antecedentes de lujo para la nueva agencia de Campazzo.

Very exciting to announce @facucampazzo joins @OctagonBballEU family! Welcome to arguably the best point guard in @EuroLeague Big heart, humble person and magic talent all together. With the best: @claudio_villita Honored. @FairPlayCM pic.twitter.com/8mOzhHDPbp

Por su parte, según el sitio oficial de la agencia, actualmente representa a 22 jugadores que participan de la NBA. Stephen Curry (Golden State), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Seth Curry (Dallas), Bam Adebayo (Miami), Kostas Antetokounmpo (Lakers), Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee), Dennis Schroder (Oklahoma), OG Anunoby (Toronto), Donte Divincenzo (Milwaukee), Wesley Matthews (Milwaukee), Thomas Satoransky (Chicago), entre los más destacados.

Los restantes son Treveon Graham (Atlanta), Solomon Hill (Miami), Devon Hall (Oklahoma), Damion Lee (Golden State), Mfioundu Kabengele (Clippers), Vanja Marinkovic (Sacramento), Monté Morris (Denver), Cam Rojizo (Atlanta), Matt Thomas (Toronto), Jarret Culver (Minnesota) y Tyler Cook (Denver).

El lema de la agencia es contundente: "El éxito no se da, debe ganarse, y apoyamos a nuestros clientes en cada paso del camino. La huella y experiencia profunda pero siempre cambiante de Octagon Basketball ha ayudado a impulsar a nuestros clientes a alturas sin precedentes".

"Respaldados por una red global, continuamos capitalizando nuestras ideas únicas en todos los aspectos del deporte del baloncesto, tanto dentro como fuera de la cancha. Cuando quedan tres segundos en el reloj y todo está en línea, puede confiar en nosotros. Ya sabemos el próximo movimiento correcto", concluye.

Recordemos que el base del seleccionado argentino tiene contrato con Real Madrid hasta 2024, con una cláusula de rescisión que ronda los seis millones de euros. Según algunos medios españoles, Campazzo le había informado a Real Madrid su decisión de dejar el club, y formar parte de Octagon Basketball Europe podría ser la puerta de entrada a la NBA.

Por el momento, hay dos franquicias interesadas en el cordobés que son Dallas Mavericks y Minnesota Timberwolves. También otro de los rumores agregan a San Antonio Spurs en la lista de franquicias que hicieron sondeos.

Hay que destacar, que por reglamento las franquicias de la NBA solo pueden abonar unos 750.000 euros. Por lo que la diferencia de la cláusula de salida la tendría que pagar Campazzo de su bolsillo o bien a través de su representación: Octagon Basketball Europe.

Cada día que pasa, el "Facu" está más cerca de cumplir su sueño de chico. El 18 de octubre es la fecha donde se inicia el proceso de fichaje de "agentes libres" en la NBA, pero mientras tanto el panorama va tomando forma.

Marko, thank you very much. It is an honor for me and for my players and coaches to be with Octagon and its people. And together with my friend David Carro. See you soon. @JelicOCT @dcarroFairPlay https://t.co/llBcGUmFLq

— Claudio Villanueva (@claudio_villita) August 5, 2020