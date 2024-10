Marcha Federal: La oposición convocó a movilizarse y defiende la Ley de Financiamiento Universitario

Diferentes bloques opositores y dialoguistas al gobierno nacional en el Congreso de la Nación convocaron a participar de la marcha contra el ajuste en las universidades públicas y contra el posible veto de la Ley de Financiamiento Universitario que se realizará en Buenos Aires y el resto del país, este miércoles 2 de octubre. También adelantaron que insistirán con esa norma si regresa para su tratamiento legislativo. El posicionamiento, fue dado a conocer en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos.

Estuvieron presentes los diputados Álvaro González (Pro); Jorge Rizzotti, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Mariela Coletta, Carla Carrizo, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Fabio Quetglas, Danya Tavela, Julio Cobos, y Natalia Sarapura (UCR); Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Esteban Paulón, y Mónica Fein (EF); Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli (CC-ARI); y los senadores Martín Lousteau (UCR, CABA) y Guadalupe Tagliaferri (Pro, CABA).

La diputada radical Danya Tavela manifestó la “profunda preocupación que tenemos por la crisis que transita el sistema universitario argentino” y llamó “a todos los ciudadanos del país a acompañar la manifestación del día de mañana”. También ratificó el “acompañamiento e insistencia a la Ley de Financiamiento Universitario en el caso que el presidente la vete”.

Por su parte, la socialista Mónica Fein afirmó que “estamos aquí para ratificar lo que hemos votado. Lo que el Congreso decidió en ambas cámaras no se negocia, no se veta”. “En caso que (el presidente) decida vetar, acompañaremos por supuesto en las calles la manifestación libre de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y de la ciudadanía que quiere una universidad abierta, libre y gratuita”.

La legisladora de Encuentro Federal consideró que “no es el mecanismo del veto el mecanismo que construye futuro, desarrollo y ciencia en nuestro país”.

También presente en el Salón Pasos Perdidos, el senador radical Martín Lousteau dijo que “estamos acá porque casi una de las cosas que le da el Estado argentino a las familias hoy, para poder soñar con un futuro mejor para sus hijos, es la educación, y fundamentalmente la educación universitaria. Este es un Gobierno que ataca permanentemente a la educación universitaria. No tiene una agenda de cómo mejorarla. No está convocando a los rectores. Lo que hace sistemáticamente es atacar”.

Por su parte, el diputado de Hacemos Unidos por Córdoba / Encuentro Federal, el riocuartense, Carlos Gutiérrez, expresó que “desde la Córdoba universitaria junto a mis comprovincianos manifestamos el apoyo irrestricto a la educación pública. Se equivoca el Gobierno cuando confunde, tal vez la necesidad de controlar mejor ciertas cuestiones que tienen que ver con la administración, con aquel valor que atraviesa a la sociedad que tiene que ver con que no hay una sola familia argentina que no crea que una de las herramientas para ascender en la vida es el estudio”. Participaron de la actividad todos los legisladores cordobeses de HUxC.

PERONISMO

La diputada nacional, Blanca Osuna (Unión por la Patria, Entre Ríos), llamó a participar de la movilización y señaló este martes que “este financiamiento a las universidades fue planteado por nuestro bloque desde el inicio del año. Vamos a insistir con la ley. Nuestra presencia en la marcha de mañana va a ser a favor de la universidad y de la escuela pública”. También convocaron a participar de la protesta el gobernador Axel Kicillof, distintos referentes peronistas, y la CGT y las CTA, junto a los movimientos sociales.

SCHIARETTI

El ex gobernador de la Provincia y principal referente de Hacemos Unidos por Argentina (HUxA), Juan Schiaretti, indicó este martes, a través de su cuenta en la Red X, que “necesitamos hoy más que nunca el financiamiento para la universidad pública, porque es el pilar que facilita la movilidad social ascendente en nuestro país. Este apoyo es clave para generar oportunidades equitativas y construir una sociedad más justa. Del mismo modo, ese financiamiento debe ser gestionado con responsabilidad y transparencia, asegurando que cumpla con su objetivo principal: brindar una educación de calidad que transforme vidas y contribuya al desarrollo de nuestra nación”.

DE LOREDO

El diputado nacional y titular del bloque de la UCR en la Cámara Baja, Rodrigo De Loredo, se reunió con el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto. el legislador afirmó que “vamos a insistir con nuestro voto en defensa de la educación universitaria. Intercambié miradas con Jhon Boretto, el rector de nuestra querida UNC. Compartimos la visión sobre las dificultades actuales y la necesidad de solucionar el conflicto salarial y presupuestario de nuestras universidades. Garantizar el financiamiento universitario no daña el equilibrio fiscal. El costo de la ley es de apenas el 0,14% del PBI. La educación es la garantía de que las personas puedan progresar por su esfuerzo, sin depender del lugar en el que nacieron. Las universidades son motores de progreso económico, cultural y tecnológico, y sin la garantía de recursos se compromete la competitividad del país a largo plazo y disminuye las oportunidades para las próximas generaciones. Invertir en educación es invertir en un futuro mejor para Córdoba y nuestro país”.

COBERTURA

