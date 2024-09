Malvinas: La vicepresidenta dijo que el acuerdo con los ingleses “es contrario a los intereses de nuestra Nación”

Luego de que la canciller Diana Mondino acordará con su par británico David Lammy una serie de medidas de cooperación resignando la discusión de la soberanía sobre las islas Malvinas, se produjo una serie de críticas, entre los que se incluyen la vicepresidenta, Victoria Villarruel y los ex cancilleres, Santiago Cafiero y Jorge Taiana. Las declaraciones de Villarruel revelan fuertes diferencias dentro del gobierno por el tema Malvinas.

Villarruel expresó a través de su cuenta en la red X que “todos saben lo que representa Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación”.

Agregó que “esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte? ¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”.

La vicepresidenta señala que “resulta insólito que mientras los EE.UU. nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”.

Cabe recordar que Mondino y Lammy, según el comunicado de la Cancillería argentina, acordaron “retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan”.

También “se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

Para el gobierno de Milei esas medidas “permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos entre los países”.

El excanciller Santiago Cafiero afirmó que “es al revés. Primero se discute la cuestión de soberanía y después los otros temas. Primero se discute por qué el Reino Unido no cumple con la Resolución 2065 de Naciones Unidas desde 1965. Banalizar la Cuestión Malvinas con acciones elusivas debilita la posición argentina”.

Apuntó además que “el Gobierno de Milei se bajó de los principios de negociación por la Cuestión Malvinas ya que reincidir en el esquema de vuelos y el ‘desarrollo económico’ es darle la espalda a nuestro reclamo. (…) Rifan la soberanía nacional y ceden ante la extorsión y de espaldas al Congreso y a los argentinos, reeditan el pacto Foradori -Duncan que denunciamos en marzo de 2023″.

El ex canciller Jorge Taiana también repudió el acuerdo. “Darles todo a la espera de que ellos nos den algo no es bueno”, denunció; y cuestionó que el Presidente Milei, durante su discurso en la ONU, no haya dicho expresamente que convoca al Reino Unido a negociar. “No hizo lo que tiene que hacer, que es la exigencia al Reino Unido para que se siente a negociar, tal como lo dispuso la ONU”.

