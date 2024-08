Madres de Plaza de Mayo pidió que se expulse a los legisladores que visitaron a Astiz en la cárcel

Diputados opositores recibieron este lunes a Taty Almeida, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, preocupada por la visita que seis legisladores de la Cámara Baja hicieron días atrás en el penal de Ezeiza a Alfredo Astiz y otros condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina. La dirigente de DD.HH. pidió Almeida pidió la expulsión de los diputados libertarios Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo.

“Como Madre de Plaza de Mayo línea fundadora aquí estoy representando a todas las madres y a la mesa de organismos de Derechos Humanos. El motivo por el que estamos acá reunidos y considero de lo más inmediato es esa visita de seis diputados en un auto del Congreso a los genocidas”, dijo Almeida en conferencia de prensa.

Luego calificó el hecho como “insólito”, y agregó: “No podemos permitir que quede como que no sabía o no tenía idea con quién iba a hablar”.

“Como esto realmente es un delito político, políticamente hay que resolverlo”, pidió e hizo un llamado a los legisladores: “Señores diputadas y diputados, está en manos de ustedes que realmente decidan políticamente que estos individuos no pueden seguir representando al pueblo así que ese es realmente el pedido que hacemos las Madres”.

“No podemos dejar que este Gobierno inhumano siga manchando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en Derechos Humanos”, insistió.

Cabe recordar que además de Astiz, los legisladores oficialistas habrían estado con el exagente de inteligencia del Batallón 601 Raúl Guglielminetti; Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA); Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo); Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE); Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza); Juan Manuel Cordero (represor uruguayo); Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe); Miguel Angel Britos (expolicía); y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina la ex diputada Victoria Donda).

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.