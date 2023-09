Luego de las ataques de Milei al Papa, De la Sota participará de una misa en apoyo a Francisco

La diputada nacional, Natalia de la Sota (PJ, Hacemos Unidos por Córdoba), junto a su colega del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, tomará parte este miércoles de una misa “en apoyo al Papa Francisco y a los pobres de nuestra patria”.

La ceremonia religiosa se realizará en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en la villa 21-24 de CABA, desde las 11 horas.

La diputada De la Sota fue invitada por el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, coordinador de “Los Hogares de Cristo” e integrante del “Equipo de Curas de villas y barrios populares porteños y bonaerenses”. Di Paola entabló una larga amistad con el exgobernador, José Manuel de la Sota y esa relación luego continuó con Natalia.

La ceremonia tiene como propósito reivindicar al Papa Francisco luego de los ataques del candidato presidencial Javier Milei quién hace unos días lo calificó como “el representante del maligno en la Tierra”. Milei también dijo que el Papa era un “jesuita que promueve el comunismo” y un “personaje impresentable y nefasto”, entre otras difamaciones.

“Podemos pensar distinto, podemos tener miradas dispares del país que queremos, pero eso no nos puede llevar a cruzar los límites del respeto y de la convivencia democrática”, sostuvo la diputada De la Sota.

“Participo de esta misa en defensa de la paz y porque repudio estos mensajes de violencia y agresión verbal que no deberían tener lugar en medio de una disputa política. No podemos permitir una escalada así hacia un punto de no retorno”, expresó.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.