Las penurias de River, Boca y Talleres, tres que perdieron por el mismo resultado

Es una rareza, pero las coincidencias existen. River, Boca y Talleres vienen de perder 0-3 en sus últimas presentaciones. De los tres, el Xeneize tiene la oportunidad de recuperarse este mismo miércoles cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina.

River perdió hace poco con Talleres, el día que Federico Girotti pidió perdón a los hinchas. Tampoco le ganó a Vélez y solo logro un triunfo frente a Boca jugando con cinco defensores.

Pero él equipo de Riquelme no es el de Brasil pese a que el presidente boquense cree que Edinson Cavani es el mejor refuerzo que llegó al club. Es que Juan Román Riquelme no lo vio jugar a Ángel Rojas. Ese sí jugaba. Pero él ex jugador de Argentinos Juniors echó al DT Martinez y trajo a Fernando Gago pensando que era la solución. El debut del ex Racing fue con derrota frente a Tigre por 3 a 0 y nadie dijo nada. Pero Gago puede comenzar a salvarse contra Gimnasia por la Copa Argentina, gracias a la derrota de River en Brasil por la Copa Libertadores. La victoria del Atlético Mineiro sobre su clásico rival agrandó a Boca.

Es insólito que tres equipos pierdan por el mismo resultado teniendo miedo al “cuco”. El tres a cero que le propinó el Mineiro, le dolió a River por la Libertadores en Brasil. Fue por culpa del Muñeco Gallardo, que con un equipo soñando con ser campeón salió a defenderse con cinco más dos en el medio.

Y otro que fracasó fue Talleres que cayó este fin de semana frente a Argentinos Juniors por 3 a 0. Cada vez que el albiazul llega a zona de definiciones no puede pasar y se queda afuera. independiente en 1977. Boca por penales y Patronato en dos finales de la copa Argentina.

Los técnicos no saben armar un equipo ganador. Por eso, River, Boca y Talleres van de fracaso en fracaso por culpa de los técnicos. Los hinchas empiecen a pensar en otra cosa en lugar de los éxitos de sus clubes. Vélez y Mineiro son sueños del futuro.

