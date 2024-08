La vuelta de Macri: “Necesitamos un gobierno que no solo tenga la convicción de cambiar, sino un método para implementar todos esos cambios”

El expresidente Mauricio Macri reapareció en la escena pública como titular del Pro. Lo hizo en un acto en el Arenas Studios del barrio porteño de La Boca, ante un millar de dirigentes de todo el país, incluyendo a gobernadores (Rogelio Frigerio –Entre Ríos-, Ignacio Torres –Chubut- y Jorge Macri –CABA-), legisladores e intendentes. Allí apoyó al presidente Javier Milei y sus políticas y cuestionó al entorno presidencial. Dijo que “necesitamos un gobierno que no solo tenga la convicción de cambiar, sino un método riguroso para implementar todos esos cambios, y yo estoy acá, como muchos de ustedes, porque quiero ayudar a que esos cambios se hagan, a que no queden en enunciados, sino que se concreten. Y quiero que a este gobierno le vaya bien porque quiero que a todos los argentinos les vaya bien. Por eso, les pido a todos los argentinos que sigamos apoyando al presidente en esta cruzada por el cambio. Hace más de 20 años que lucho por el cambio”.

Agregó que “el presidente Milei tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas, pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. (…) Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado”.

Luego señaló que “entender cómo gestionar un Estado tomado por la militancia K lleva tiempo, pero con un método de trabajo, dirección, se puede lograr, pero es un desafío a quien no está dispuesto a ser ayudado, a pesar de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno”.

En esa línea, recordó que “la oposición al cambio fue, es y siempre será muy fuerte. Y ahora, falta mucho coraje por parte de quienes tienen la responsabilidad para poder enfrentarlas”.

“El PRO, desde su nacimiento, siempre fue algo distinto. Somos un partido para ejecutar las ideas. Sabemos cómo lograr los cambios. Nuestro para qué sigue siendo el mismo, el cambio, la transformación, le moleste a quien le moleste y tenemos experiencia legislativa por haber gobernado en minoría”, destacó.

Además, ratificó los valores de su gestión como presidente: “Más allá de aciertos y errores, nuestras intenciones fueron genuinas. Durante cuatro años, convivimos en una cultura del poder sana, en la que ningún argentino se sintió avasallado por el Estado, que ningún periodista se sintió en peligro por expresar una opinión, ningún juez se sintió presionado. La huella que dejamos sirvió”.

Más adelante rememoró que “en el 2021 nos faltó convicción para defender cambios que hoy, una amplia mayoría de los argentinos acompaña. A pesar de todo eso y más, el PRO nunca dudó dónde debía estar, porque las medidas económicas actuales son las mismas que, desde el PRO hemos venido impulsando hace mucho tiempo”.

Por otro lado, Macri reiteró su compromiso con Venezuela: “Fortalecer la constitución nacional y la República todos juntos es un compromiso PRO. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso, también es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos. Siempre estuvimos con el pueblo venezolano contra el régimen de Chávez y el de Maduro. Pronto van a recuperar su libertad. ¡Vamos, Venezuela!”.

Por último, afirmó que “el PRO, como generosamente reconoce el presidente Milei, plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina. Creo que los argentinos estamos frente a una oportunidad histórica que no podemos desperdiciar”.

CRÍTICAS A BULLRICH

Luego, en declaraciones periodísticas, cuestionó a Patricia Bullrich y la criticó por su idea de fusión con La Libertad Avanza. “Está mal que hable con desdén y de forma peyorativa del PRO. Todos nos matamos para que ella gane. A ninguno nos causó gracias que saliera tercera, pero eso no es culpa de la dirigencia. No puede tener una actitud tan destructiva. A nadie le gustó”, planteó el ex presidente.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.