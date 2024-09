La sociedad comercial utilizada en el barrio de Villa Belgrano por la pareja de “Calavera” Pelozo, revela un marco legal que facilita el lavado narco

Los hechos dicen más que cualquier relato y se puede inferir que a los “narcos” rosarinos les gusta Córdoba. Uno de ellos, Fabián “Calavera” Pelozo, fue detenido en 2022 en un country de Córdoba Capital y, según la investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), unidad especial que depende de la Procuración General de la Nación, invirtió en propiedades y la compra de un comercio minorista de alimentos, para lo que su pareja, Agustina Aylén Ercoli Navarro, creó una Sociedad de Acciones Simplificada (SAS) que tiene amplios fines. De acuerdo al expediente judicial la operación sería parte de una estrategia de diversificación económica para “lavar” dinero proveniente de actividades ilícitas.

Esta historia comenzó a develarse el pasado 21 de agosto, cuando el juez Federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó 35 allanamientos en distintas provincias, entre las que se encontraba Córdoba. Aquí en Córdoba fueron detenidos su pareja y su suegro, Mario Ángel Ercoli Navarro. Ella fue apresada en su domicilio ubicado sobre la calle Juan Nepper 5411, en el barrio de Villa Belgrano, frente al minimercado La Vaquita (Juan Nepper 5342), que había adquirido en junio de 2024. Le incautaron un VW Golf, unos 6 mil dólares, y 1,5 millones de pesos, entre otros bienes. Al suegro lo detuvieron en una vivienda de calle Madariaga 7361, en el barrio de Argüello. Le secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok y más de tres millones y medio de pesos en moneda nacional y dólares. En el resto de los operativos hubo otros siete detenidos.

A su vez, la Procelac solicitó la imputación de la pareja y de otros integrantes del clan Pelozo por el delito de lavado de activos. Señala el expediente judicial que las investigaciones en distintas provincias permitieron obtener una serie de pruebas sobre las actividades de la organización liderada por Calavera. El informe concluye sobre “la existencia y actividad narcocriminal de una asociación ilícita liderada por Fabián Pelozo y conformada, al menos, por Agustina Aylén Ercoli Navarro (su pareja) y Mario Ángel Ercoli Navarro (su suegro), entre otros”.

Pelozo y su familia, en ese marco, realizaron numerosas inversiones inmobiliarias en la Provincia. El detalle de la investigación judicial precisa que las propiedades adquiridas, entre otras, serían las siguientes:

-El local y fondo de comercio “La Vaquita”, en Juan Nepper 5342, en el barrio de Villa Belgrano, en Córdoba Capital.

-Un departamento en Juan Nepper 5411, del mismo barrio, en Córdoba Capital, donde tenía su residencia Agustina Aylén Ercoli Navarro.

-Una propiedad en el country Lomas de la Carolina, en el noroeste de Córdoba Capital, donde el terreno tiene 1550 metros cuadrados y la vivienda 403 metros cubiertos. Allí fue detenido en 2022 “Calavera” Pelozo.

-La vivienda de calle Madariaga, en el barrio Argüello, también en el noroeste de Córdoba Capital.

-Un lote ubicado en calle San Martín al 1900 y otro ubicado en la esquina de San Martín y gobernador Roca, ambos en Villa Carlos Paz.

-Tres lotes de un barrio cerrado en San Antonio de Arredondo.

-Una vivienda en un country en la zona de Villa Warcalde.

En tanto, también se investiga la venta de un campo en la zona de Monte Maíz, en la Provincia de Córdoba, y a poca distancia de la provincia de Santa Fe. En esa operación, que se habría realizado en marzo de este año, participaron la mujer y el suegro de “Calavera”.

SUPERMARKET NEPPER ERA UNA SAS

De modo inexorable, todo el dinero producido ilegalmente o no declarado ante las autoridades impositivas, tiene que ser introducido en el circuito legal de la economía. A ese procedimiento se lo denomina “lavado de activos”. Como nadie puede tener sus ingresos paralizados o escondidos de manera eterna y porque nadie puede gastar fortuna “en efectivo” sin levantar sospechas en algún momento, es que las redes delictivas introducen el dinero “ilegal” en la economía legal. En los hechos, ese blanqueo termina reuniéndose con el dinero de los que evaden impuestos o “fugan” sus ganancias al exterior en actividades comunes -comercio, desarrollo inmobiliario, finanzas, etc.-. Ese proceso se desarrolla con menores riesgos si las legislaciones son “laxas” u “opacas” o tienen “agujeros” o no hay suficientes controles sobre el movimiento de capitales. También facilita esta tarea la existencia de un Estado permeable a la corrupción. Uno de esos “agujeros” legales, según los especialistas, son las SAS.

Agustina Aylén Ercoli Navarro, según el Boletín Oficial de Córdoba, del 5 de julio de este año, inscribió con fecha del 28/6/2024, la empresa Supermarket Nepper S.A.S. La mujer puso en el trámite, como su domicilio legal a Estancia La Paz 1341, en Lomas de la Carolina. Mientras que la empresa quedó radicada en calle Nepper 5347. El capital inicial fue de 500 mil pesos.

Su objeto social es sumamente amplio, al punto que, salvo abrir un banco, puede intervenir en una gigantesca cantidad de sectores económicos: “La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Comercialización, almacenamiento y distribución al por menor de productos de supermercado y almacén. 2) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 3) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. 4) Importación y exportación de bienes y servicios relacionados con el presente objeto social. 5) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos con excepción de aquellos comprendidos en la Ley de Entidades Financieras”.

Por eso, que haya elegido una Sociedad de Acciones Simplificada no es casual. La ley 27.349 que regula este tipo de sociedades, fue promulgada en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de facilitar la constitución de empresas y apuntalar el desarrollo del capital emprendedor. El punto es que por la facilidad de constitución y la escases de controles sobre su desempeño, una SAS también puede convertirse en un portón de entrada para encubrir actividades vinculadas a economías ilegales o al blanqueo de evasión impositiva de la economía legal.

Los promotores de las SAS dicen que se “destacan por ser un modelo moderno, ágil, simple y flexible, en la cual sus accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones que suscriban o adquieran. Combina las ventajas de la SRL con las de la SA, a las que le suma facilidades no sólo de constitución, sino también de actuación”.

Algunas de las ventajas que señalan, son las siguientes:

-Pueden ser creadas por instrumento público o privado y el proceso para tramitar la inscripción demora pocos días (en Córdoba tiene un promedio de 3-4 días), según la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ).

-El trámite de constitución es digital.

-Tienen un estatuto modelo con objeto amplio y plural, con pocas limitaciones legales, lo que les permite desarrollar casi cualquier actividad.

-Admiten la constitución con un único socio (sociedad unipersonal), es decir, que pueden ser constituidas por una o más personas humanas o jurídicas.

-Bajo costo de constitución, el capital mínimo no podrá ser inferior al importe equivalente a dos veces el salario mínimo, vital y móvil; y se debe integrar sólo el 25% del capital inicial al momento de la constitución.

-Comienza a operar con Factura A sin tener que cumplir con los requisitos de solvencia patrimonial. El Alta de CUIT es inmediata. Libros contables y societarios son digitales.

-El patrimonio personal de los accionistas queda protegido, ya que solo responden por el capital aportado a la SAS

-Tienen un órgano de administración flexible, no están obligadas de tener una gerencia o un directorio (como en las SRL o SA respectivamente), pueden tener una administración individual o conjunta (una o más personas humanas), y no es necesario modificar el órgano de administración cada tres ejercicios (como en las SA).

UNA PRÁCTICA ACEITADA

Por cierto, la operación la pareja de “Calavera” Pelozo no es novedosa. La periodista Irina Hauser, en un artículo publicado en Página/12 el pasado 3 de abril, sobre la eliminación de regulaciones que estaba realizando la Inspección General de Justicia (IGJ) bajo la administración libertaria, recordó en narcotráfico se descubrió que miembros de la banda de Los Monos crearon una SAS desde la cárcel.

También apuntó que una SAS operó con una empresa off shore. N-BA SAS se constituyó en Mendoza en febrero de 2023 con un capital de 200.000 pesos y con el domicilio del estudio del abogado Fernando Pérez Hualde. Tres meses después le compró a Raghsa S.A varios departamentos en Puerto Madero por 5,6 millones de dólares. El dinero provenía de una off shore que se había creado el mes previo.

ÉXITO CORDOBÉS

Según información oficial de la IGJ de Córdoba, en los primeros nueve meses de este 2023 se crearon en Córdoba 482 Sociedades Anónimas (SA), 2.470 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), y 277 Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). A estas firmas comerciales se agregaron 232 Asociaciones Civiles y 121 Fundaciones. Se trata del último dato oficial dado a conocer por el gobierno.

Como se puede observar, el 76,5% de todas las sociedades creadas en los primeros nueve meses del año pasado con SAS. A su vez, superan a todos los tipos de sociedades, sean privadas o civiles.

Luego, destaca la información, que de las 3.229 nuevas sociedades comerciales (SA, SAS y SRL), seis de cada 10 de dedican al rubro comercial con 60% del total, seguidas por el de la construcción con el 26% y el agropecuario e inmobiliario con el 21% y 20%, respectivamente, cada uno (Dice la IGJ que “para interpretar estos porcentajes se debe tener en cuenta que una sociedad puede incluir más de una actividad o rubro específico, lo que explica que la suma de los porcentajes parciales supere el 100%”.

LOS “NARCOS” CAPTURADOS EN TERRITORIO CORDOBÉS

Importantes “narcos” rosarinos y familiares de un narco ecuatoriano han sido capturados en territorio cordobés, a la par que realizan desde aquí operaciones de transporte, logística, y lavado de activos, entre otras actividades.

Febrero 2019: Fue capturado en Embalse Río Tercero el narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, rival de “Los Monos”, hoy detenido en la cárcel de Ezeiza.

Marzo de 2022: “Calavera” Pelozo fue detenido en Córdoba Capital.

Enero de 2024: Familiares del narco ecuatoriano “Fitio” Macías fueron descubiertos en una casa de un country en Malagueño y expulsados del país.

Septiembre de 2024: Marcelo Fabián Bassi, integrante del “clan Bassi”, fue capturado en Villa Carlos Paz.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.