La secretaria de Alberto ratificó que Fabiola le envío las fotos donde estaba golpeada

Este jueves declararon los primeros testigos en la causa judicial en la que el ex presidente, Alberto Fernández, está acusado de ejercer violencia de género contra Fabiola Yáñez, su ex pareja. Prestaron su testimonio ante el fiscal Ramiro González, la secretaria del ex presidente, María Cantero, y la periodista Alicia Barrios.

Barrios, cercana al papa Francisco y mencionada por la ex primera dama en el marco de la causa, señaló que tuvo contacto con la ex pareja en Olivos, manifestó que no vio golpes ni agresiones físicas, pero aseguró que Yáñez sufría “violencia emocional” por parte del ex mandatario.

Cantero declaró durante cuatro horas y ratificó la validez de los chats de 2021 en los que la entonces primera dama le había contado que sufrió hechos de violencia física.

La testigo precisó que Yañez le envió las fotos con el ojo golpeado y los moretones en el brazo que se difundieron públicamente. “Me sorprendieron muchísimo”, expresó al respecto. Así mismo Cantero señaló que Yáñez le dijo que recibía golpes periódicamente.

Además, la ex secretaria presidencial se refirió a la denunciante como “víctima” del exmandatario. Sin embargo, Cantero aseguró que nunca presenció actos de violencia física en el seno de la pareja. Tras la audiencia se retiró de Comodoro Py sin hacer declaraciones a la prensa.

