La realidad sin gradualismos

En aproximadamente dos años el economista que creció en popularidad en los medios de comunicación con un discurso disruptivo que cuestiona la presencia del Estado y la expansión del mercado como solución a los deseos de la mayoría de los y las argentinas; le ganó el balotaje a Sergio Massa, el candidato oficialista que con una economía desequilibrada, falencias políticas y cuestionamientos por sus formas dialoguistas, se cargó una tarea que parecía imposible y que finalmente lo fue.

Cerca del cierre del acto eleccionario, el dólar critpo marcaba una tendencia alcista, hasta que el flamante presidente electo Javier Milei hizo uso de la palabra: “Hoy comienza la reconstrucción argentina”.

Durante la campaña el candidato se definió como anarcocapitalista, una ideología minoritaria que se opone a toda coacción, y pone a la propiedad privada como institución suprema y por tanto el Estado debe ser mínimo. Por esta razón defiende la libre posesión de armas. ​Aunque la propiedad privada permite que sus legítimos propietarios decidan si los demás pueden entrar con armas o no en su territorio ¿cómo regirá la libre posesión de armas en los espacios públicos (que se verán reducidos, ya que todo debe tender a ser privatizado) (1)?

Esta como muchas otras de sus propuestas se comenzarán a develar en los próximos tiempos. La dolarización (para lo cual se requiere que el dólar tenga el precio más alto que se pueda), los vouchert universitarios, la privatización de la salud, la contaminación ambiental que no es un problema para el presidente electo (2) y el Estado Minarquista cuya filosofía propone que el tamaño, papel e influencia del Estado en una sociedad libre debería ser mínimo, sólo para proteger el espacio aeroterrestre de una Nación. El modelo de Estado al que adhiere el electo presidente tendría como únicas funciones proporcionar a sus ciudadanos la policía, los militares y los tribunales, protegiéndolos de la agresión y el robo solo buscando que se cumplan las leyes de propiedad. En el día de la Soberanía Nacional ¿qué ocurriría si nuestro territorio es invadido por un ejército más poderoso que el nuestro?

La decisión soberana que el pueblo argentino tomó este domingo mediante vía democrática, a 40 años de la recuperación de la misma, implica un experimento único en el mundo con dimensiones en la realidad todavía difícil de dimensionar. Sin embargo, la vicepresidenta electa, como el representante de La Libertad Avanza de Tucumán entienden que la implementación de las ideas de Javier Milei necesitan de la represión de las fuerzas de seguridad para su implementación.

El cambio ya llegó, y comenzará a mostrar sus consecuencias incluso antes de la asunción el próximo 10 de diciembre, día en que en Argentina de celebra el Día de los Derechos Humanos, los que Milei considera una aberración y la vicepresidente niega rotundamente.

En su primer discurso como presidente electo, Javier Milei dijo: “los cambios que requiere la Argentina son drásticos, no hay lugar para gradualismos, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”, unos minutos antes decía “en la nueva Argentina no hay lugar para los violentos, para los que violan la ley para defender sus privilegios, vamos a ser implacables para quienes quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios”. También recurrió a la frase de Juan Domingo Perón dirigida a los actores económicos y a los grupos armados en su retorno del exilio “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Luego en el país la violencia se profundizó y culminó en la dictadura cívico-militar por la que hoy se juzgan delitos de lesa humanidad ¿El derecho a la protesta, dejará de ser un derecho? ¿Los derechos establecidos constitucionalmente como a la educación serán considerados un privilegio?

Sin gradualismos, la sociedad argentina acaba de poner en cuestión el contrato social que con múltiples dificultades se había construido: la democracia, la educación pública, la salud pública, la soberanía sobre las Islas Malvinas, la defensa de los Derechos Humanos y el Estado como garante de derechos. Desde ahora, será el mercado el que regulará todo.

El imaginario idealista del presidente electo, tendrá que sortear la institucionalidad legal preexistente y la institucionalidad social que da por dados servicios, derechos y acciones que comenzarán a escasear con el nuevo gobierno.

El flamante presidente electo invita a recuperar las ideas de la libertad de Alberdi, para quien nuestro pueblo debía primero formarse y luego instruirse. A 213 años de la Revolución de Mayo, parece que lo primero, la formación de una nación es aún una tarea en construcción y en la que no están invitados todas las personas de buena voluntad y sin distinción que pisan el suelo argentino. Para la instrucción se deberá solicitar a un vouchert y tal vez pagar.

Como partes individuales de esta sociedad, tendremos que analizar, reparar, reconstruir y recuperar lo necesario, para comprender este salto a lo desconocido que eligió la mayoría de la población. Realizar las autocriticas necesarias e impostergables. Estudiar, conversar, dialogar, analizar, reunirnos, congregarnos, contenernos, incluirnos, aceptarnos y acompañarnos. Todo aquello que nos permita ser en nuestra diversidad, pluralidad y le dan forma a la sociedad argentina.

Para ser libres, tal vez, se requerirá más trabajo individual y luego colectivo; como decía el Libertador General San Martín: “Solo la educación hará felices a los pueblos”. Considerando la recurrencia pendular de repetición de nuestra historia las palabras de San Martín serían hoy “Solo la educación nos hará libres”.

Mientras se debe continuar porque “la única verdad es la realidad”.

* Darío Gómez Pucheta es licenciado en Trabajo Social y Doctor en Administración y Políticas Públicas.

