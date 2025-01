La debilidad de las reservas del BCRA forzó al Gobierno a anunciar una baja temporal de retenciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el gobierno aplicará una reforma impositiva a la producción del campo, que tendrá vigencia desde el lunes 27 de enero “hasta fin de junio”. La medida apunta a compensar la pérdida de valor de los commodities en el mercado internacional y, a la vez, a acelerar las liquidaciones de dólares del sector agropecuario frente a la debilidad de las reservas del BCRA. Si bien la recesión económica a forzado una disminución de la inflación, la rebaja de las retenciones podría alimentar un incremento en el precio de los alimentos.

Cabe recordar que en el contexto de crisis económica y financiera, las retenciones cumplen un rol relevante en los ingresos del Estado, pero, en realidad, las retenciones cumplen otra función, que es desacoplar al mercado interno de los precios internacionales. Es decir, la alícuota por vender al exterior, por un lado, desalienta las exportaciones; y, por otro, establece un valor interno diferente (precio internacional menos porcentaje de retención).

En el primer mes del año las reservas internacionales del Banco Central por debajo de los 30 mil millones de dólares y quedaron en USD 29.837 millones. Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 22.793 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 8.629 millones o un 40,7%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023. En esta situación jugó un papel importante el blanqueo de activos dispuesto por el Ejecutivo.

A través de una conferencia encabezada por Caputo y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se explicó que se reducirán las alícuotas para los principales cultivos y sus primeras producciones y se van a eliminar “de manera permanente” las retenciones a las economías regionales. “Bajar las retenciones es restaurar la palabra presidencial”, remarcó el portavoz presidencial, quien indicó que el anuncio se debe a “la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y el riguroso plan económico en marcha”.

Caputo afirmó que “este es un Gobierno que ha venido a bajar impuestos” y señaló que han trabajado en conjunto con los productores agrícolas para establecer un esquema impositivo, “entendiendo la situación particular del campo, tanto la sequía como la baja del precio de commodities. Me encantaría bajarlas a cero y permanentemente, pero eso implicaría tener un superávit equivalente a los u$s8.000 millones que hoy no tenemos”.

Luego insistió con sus reclamos contra las provincias. “Sería bueno que las exigencias empiecen a concentrarse también a nivel de provincias y municipios, porque hay una diferencia muy clara en el esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional. Hay provincias y municipios que están cobrando cada vez más impuestos distorsivos; el más distorsivo es ingresos brutos. Expongan a todas las provincias y municipios que no están alineadas con la política económica del Gobierno”.

Para acceder a la reducción temporaria de los derechos de exportación, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), sin obligación de embarque, que se mantiene por 360 días desde la Declaración Jurada. También se podrá optar por no utilizar el beneficio y liquidar en plazo normal.

CÓMO QUEDAN LAS ALÍCUOTAS

Durante la conferencia de prensa, el Gobierno detalló el nuevo esquema de las retenciones:

-Soja: 33% al 26%

-Soja derivados: 31% al 24,5%

-Trigo: 12% al 9,5%

-Cebada: 12% al 9,5%

-Sorgo: 12% al 9,5%

-Maíz: 12% al 9,5%

-Girasol: 7% a 5,5%

-Se eliminan las retenciones a las economías regionales, como por ejemplo el azúcar y tabaco.

