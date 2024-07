Kicillof se le planta a Milei: “Nos invitan a firmar pactos, pero primero paguen lo que le robaron a las provincias”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof (PJ, Unión por la Patria) cerró este miércoles en Mar del Plata el II Congreso Productivo Bonaerense. Allí cuestionó con dureza al presidente ultraderechista, Javier Milei: “Nos invitan a firmar pactos (en alusión al Pacto de Mayo, el próximo 9 de julio), pero primero paguen lo que le robaron a las provincias”.

Precisó sobre ese punto que “estamos reclamando los recursos ante Nación. Cuando nos invitan a firmar pactos, les decimos ‘primero paguen lo que deben, lo que se afanaron, lo que robaron a cada una de las provincias. Es muy difícil: si no, vale todo”.

El mandatario bonaerense se ha plantado en las últimas semanas como el dirigente más activo del peronismo frente al gobierno nacional, en un intento por comenzar a organizar al principal partido de oposición.

Expresó también que “esto no es Keynes contra Hayek: Esto es la vida, el laburo, la producción, la dignidad del pueblo de la Provincia de Buenos Aires contra un modelo que lo está agrediendo, que lo está perjudicando, con empresas que empiezan a cerrar, turismo que no arranca, problemas por todos lados”.

Luego planteó que “Estado y mercado no son contradictorios, necesitamos tener más actividad privada, con un Estado que ayude más” y agregó que “Milei se autodefinió como el topo que viene a destruir en el Estado. (Le digo que) nadie en la Provincia me dijo nunca ‘destruyan el Estado’, porque me piden más escuelas, más hospitales, más patrulleros, más rutas. Para eso necesitamos un Estado presente”.

Más adelante expresó para contrastar las políticas de su gobierno con las nacionales, que “hoy nos reunimos para hacer algo urgente, que se tiene que escuchar bien. En la Provincia no estamos dispuestos a volver al modelo agroexportador. Nosotros queremos tener una producción agropecuaria, pero ponerle todo el valor agregado argentino que se pueda”.

Explicó en otro tramo que este concepto tiene que ver con que “el peronismo nos enseñó que Estado, empresarios y trabajadores tienen que ir para el mismo lado”.

Kicillof criticó, además, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI): “Recuperamos YPF y arrancó Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta sin RIGI está batiendo récords todo el tiempo. Si las inversiones ya estaban, ahora se le ofrece mucho más de lo que pedía. ¿A los argentinos que nos deja? Esa es la gran pregunta”.

